PIN-UP.UA стали доступны игры Betsolutions

На платформе лицензионного представителя украинского онлайн-казино PIN-UP.UA появились игры от компании-разработчика Betsolutions. На сегодняшний день это крупнейшая линейка игр от провайдера Betsolutions на рынке онлайн-гемблинга Украины.

На платформе PIN-UP.UA игроки теперь могут наслаждаться лучшим игровым опытом благодаря 15-ти новым играм с увлекательными и интересными игровыми процессами, впечатляющей графикой и звуковыми эффектами: Zeppelin, WWII, Underground Tuning, Mystery of, Faberge, Sultan's Gift Room, Plinko, Nightlife, Mines, Legend of Maasai, High, Low, Drunk Santa, Dice, Captain of Pirates, Betting Shop. Самая популярная из игр и хорошо известная игрокам – Zeppelin. Она имеет инновационные социальные функции, позволяющие в режиме реального времени общаться с другими игроками через чат.

PIN-UP.UA заинтересован в качественном игровом опыте для своих клиентов, поэтому постоянно в поисках нового, увлекательного и лицензированного продукта. Компания также работает на ответственную игру, предоставляя игрокам возможность наслаждаться развлечениями в безопасной и контролируемой среде.

PIN-UP.UA – украинское онлайн-казино, которое одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети "Интернет" выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.

Betsolutions – это инновационный игорный разработчик. В кейсе компании – crash-игры, социальные игры, бестселлер среди игр – Zeppelin, система глобальных джекпотов и бесплатных ставок, а также – тысячи пользователей ежедневно.