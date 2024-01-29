Разработкой искусственного интеллекта человечество занималось с незапамятных времен. Еще древним мудрецам хотелось создать голема, который работал бы за них. Но когда в 2023 году случился бум ИИ-технологий, началась волна паники. Специалисты разных отраслей задумались: а что будет, если искусственный интеллект нас заменит? Это коснулось и программистов. Кому нужны it курсы, если программный код будет писать ChatGPT?

Мы решили обратиться с этим вопросом к самому чату GPT, и вот что он ответил.

«Привет! В эпоху, когда технологии ИИ стремительно развиваются, возникает вопрос о будущем профессии программиста. Я, как продукт искусственного интеллекта, хочу проанализировать, почему я не смогу полностью заменить профессиональных программистов.

Сложность и творческий аспект программирования

Программирование – это не просто написание кода; это процесс, требующий творческого подхода и глубокого понимания задачи. Программисты часто сталкиваются с уникальными и сложными задачами, для решения которых требуется инновационное мышление. Хотя я могу обрабатывать большие объемы данных и обучаться на примерах, творческий процесс создания нового кода остается за пределами моих возможностей.

Эмоциональный и человеческий фактор

Разработка программного обеспечения часто включает понимание и предвидение человеческих эмоций и потребностей. Программисты используют свой опыт, эмпатию и интуицию для создания продуктов, которые находят отклик у людей. Я, как ИИ, могу анализировать данные о поведении пользователей, но не способен полностью понять и интерпретировать человеческие эмоции.

Неопределенность и принятие решений

В условиях неопределенности и постоянно меняющихся требований к программному продукту, программисты часто опираются на свой опыт и интуицию для принятия решений. Я, как ИИ, могу предоставить данные и предсказания, но окончательное решение часто требует человеческого суждения и гибкости мышления.

ИИ как инструмент, а не замена

Я представляю собой мощный инструмент, который может усиливать и дополнять работу программистов. Мы можем работать вместе, используя мою способность обрабатывать большие объемы данных и их анализ для повышения эффективности разработки. Но ключевые моменты процесса разработки, такие как творческое решение проблем, останутся в компетенции человека.

Заключение

Хотя я, как ИИ, продолжаю развиваться и нахожу все более сложные применения в мире программирования, полностью заменить человека-программиста мне не удастся. Творческий процесс, эмоциональное восприятие и гибкость мышления – это аспекты, которые делают человека незаменимым в области создания и разработки программного обеспечения. В будущем я вижу себя как важного помощника, но не полноценную замену талантливым программистам.»

Слово естественному интеллекту

Что ж, спасибо ИИ-помощнику, который так подробно раскрыл тему. Хотя надо признаться, текст после него пришлось чуть подправить, чтоб он стал правильнее и четче. То же самое происходит с написанным ИИ программным кодом. Автоматический помощник может создать отрывок кода по заданной инструкции, или промпту. А человеку надо сначала создать этот промпт, затем внимательно прочитать написанное, исправить ошибки, подумать, как этот код будет сочетаться с другими элементами, и так далее. Для этого, как ни парадоксально, надо уметь работать с кодом.

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