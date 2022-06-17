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Подборка сайтов с вакансиями в Германии

Подборка сайтов с вакансиями в Германии

Подборка наиболее популярных сайтов с вакансиями в Германии

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Высокооплачиваемая работа в Германии гарантирует не только хороший доход, но и постоянное проживание на территории страны развитой экономикой. Официально подписанный трудовой договор является гарантией безопасности. Чтобы найти подходящую вакансию, лучше использовать специальный сайт поиска работы в Германии.

Где найти подходящую работу в Германии?

  1. Layboard.com – один из самых популярных сайтов, который позволяет подобрать любую вакансию. На нем представлены простые фильтры поиска, чтобы найти предложение в определенном городе или по сфере деятельности. Среди преимуществ ресурса большое количество вакансий и постоянное обновление новых предложений. Площадка предлагает варианты выгодного трудоустройства с разной системой оплаты в Германии. 
  2. Linkedin.com – универсальный инструмент для поиска работы за границей. Чтобы быстрее реагировать на различные предложения, лучше сразу пройти регистрацию, достаточно ввести адрес электронной почты и контактный номер телефона. Ресурс предлагает удобные категории поиска. Среди популярных вариантов инженерное дело, финансы и работа в службе поддержки.
  3. Xing.com является своеобразной онлайн биржей, которая была создана на основе социальной сети. После перехода на главную страницу Xing.com, система предлагает пройти быструю регистрацию. Она существенно упрощает дальнейший поиск и отслеживание отдельных предложений. На главной странице также есть простая форма поиска. Достаточно ввести специальность или название должности, а еще выбрать город в Германии для трудоустройства.
  4. Karriere.de – оптимальный вариант, как быстро найти работу в Германии. На главной странице расположена стандартная форма, а сам сайт на переведен на немецкий язык. Кроме актуальных предложений, есть раздел с полезной информацией для соискателей. Советы и рекомендации ресурса помогут тем иностранцам, которые впервые ищут работу в Германии.
  5. Monster.de – сайт, который работает с 1994 года. На нем есть оригинальная рубрика, как например, работа связанная с созданием видео. Ресурс предлагает прохождение опросов, что существенно упрощает весь процесс поиск подходящих объявлений.
  6. Moberries.com – ресурс для поиска работы за границей, в частности в Германии. Кроме вакансий на ресурсе можно найти множество полезной информации для соискателя.
  7. Kimeta.de – ресурс для поиска работы в Германии на немецком языке. В простой форме вводится только название специальности и город. Сайт отличается большим количеством предложений от работодателей.
  8. Stellenmarkt – один из простых, но выгодных ресурсов для поиска работы в Германии. На ресурсе удастся найти работу на полный рабочий день или с почасовой оплатой. Неполная занятость пригодится студентам. На сайте просто создать профиль, в котором можно отслеживать актуальные предложения.
  9. Jobkurier – сайт с разнообразными и многочисленными предложениями. Каждый день на нем обновляется информация об актуальности вакансии. Он подходит для трудоустройства в Германии с опытом и без него, для новичков Jobkurier является оптимальным вариантом. Информация и вакансии публикуются на немецком языке.
  10. Gigajob – стандартный сайт для поиска работы по специальности и по разным городам Германии. При переходе на главную страницу удастся сразу пройти регистрацию и упростить весь процесс ведения учетной записи. На сайте представлены актуальные должности с полной информацией о зарплате и условиях трудоустройства.

Поиск работы в Германии начинается с улучшения своих языковых навыков. Без знания немецкого языка найти длительный трудовой договор проблематично, но возможно.