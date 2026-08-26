Подготовка приложения к публикации в App Store: юридический чек-лист, который поможет избежать Rejected

Разработка мобильного приложения может занимать месяцы. Но именно отправка в App Store часто становится первым серьезным испытанием проекта ‒ и далеко не всегда техническим.

Представьте ситуацию: команда завершила разработку, прошла внутреннее тестирование и отправила приложение на модерацию. Через несколько часов или дней приходит статус Rejected. Причина ‒ не ошибка в коде, а несоответствие Privacy Policy, проблемы с оформлением подписки или отсутствие прав на используемый контент.

Такие ситуации давно не редкость. По данным App Store Transparency Report, только за 2025 год Apple рассмотрела более 9,1 млн отправок приложений и обновлений, отклонив свыше 2 млн из них, причем почти 500 тыс. отказов были связаны именно с юридическими требованиями App Store.

Неудивительно, что юристы в it сфере всё чаще подключаются к проекту еще до публикации приложения, а не после получения первого отказа.

App Store проверяет не только код

Еще несколько лет назад разработчики в основном переживали из-за производительности приложения или ошибок интерфейса. Сегодня этого уже недостаточно.

App Review давно вышел за рамки проверки стабильности продукта. Во время проверки Apple оценивает, как приложение обрабатывает персональные данные, насколько прозрачно раскрывает информацию об их сборе, корректно ли оформлены подписки и соответствуют ли сторонние SDK требованиям платформы. После вступления в силу Digital Markets Act компания регулярно обновляет правила публикации для разработчиков, работающих на рынке ЕС.

Отдельное внимание Apple уделяет Privacy Manifest, сторонним SDK и прозрачности использования пользовательских данных, в том числе если приложение использует сторонние AI-сервисы или внешние API.

Что стоит проверить до отправки приложения

Privacy Policy должна соответствовать тому, как работает приложение

Одна из самых распространенных ошибок ‒ использовать готовый шаблон политики конфиденциальности.

Как это работает? Apple сопоставляет Privacy Policy, раздел App Privacy, разрешения приложения и работу встроенных SDK. Если Firebase, AppsFlyer, OneSignal, Meta SDK или другие библиотеки собирают данные, а документы этого не отражают, вопросы могут возникнуть уже во время модерации.

Иными словами, документ должен описывать реальную обработку данных, а не существовать для галочки.

Пользовательские документы должны работать вместе

Если приложение предлагает подписку, AI-сервис, маркетплейс или иной цифровой продукт, одного красивого интерфейса недостаточно.

Пользователь должен заранее понимать условия оплаты, автоматического продления, возврата средств и ограничения ответственности. Как правило, эти вопросы регулируют пользовательское соглашение и публичная оферта. При этом важно, чтобы условия, указанные в документах, совпадали с тем, что пользователь видит в самом приложении и на странице App Store.

Еще до публикации стоит убедиться, что отношения с разработчиками и подрядчиками оформлены корректно. При необходимости айти-юрист поможет проверить, соответствует ли договор на оказание IT-услуг особенностям проекта и регулирует ли он права сторон, порядок выполнения работ и передачу результатов разработки (подробнее на https://stalirov.lawyer/).

Проверьте права на весь контент

Даже полностью собственное приложение может использовать десятки сторонних элементов: изображения, шрифты, музыку, библиотеки, иллюстрации или AI-сгенерированный контент.

Перед публикацией важно убедиться, что компании принадлежат права на исходный код, дизайн и другие объекты интеллектуальной собственности. Если разработкой занимались подрядчики или фрилансеры, переход прав лучше прямо закрепить в договоре.

При работе с внешней командой также стоит использовать NDA, чтобы сохранить конфиденциальность коммерческой информации еще до релиза.

Заодно стоит проверить, на кого зарегистрирован аккаунт Apple Developer. Если приложение оформлено на личную учетную запись разработчика, при привлечении инвестиций, продаже продукта или смене команды передача проекта может оказаться гораздо сложнее.

Не забывайте про лицензии

Сегодня приложения редко создаются полностью с нуля.

Использование open source-компонентов, SDK и готовых библиотек требует проверки условий лицензирования. GitHub не означает, что код можно свободно использовать в коммерческом продукте. Некоторые лицензии предусматривают дополнительные обязанности разработчика, а нарушение условий может привести не только к претензиям правообладателей по вопросам авторского права, но и к задержке публикации.

Подписки должны быть прозрачными

App Review регулярно проверяет, понимает ли пользователь стоимость подписки, условия автоматического продления и порядок отмены.

Если экран оплаты обещает одно, а описание приложения или пользовательские документы содержат другие условия, модерация вполне может закончиться отказом.

Почему юридическая подготовка начинается еще до релиза

Сегодня публикацию приложения сложно назвать исключительно техническим этапом. App Store фактически проводит собственную проверку проекта, оценивая не только качество продукта, но и его юридический комплаенс.

При этом проверка не заканчивается после первого релиза: каждое обновление приложения снова проходит App Review и должно соответствовать актуальным требованиям платформы.

Поэтому подготовка к публикации включает не только тестирование и исправление багов, но и проверку документов, прав на код и контент, обработки персональных данных и соответствия правилам App Store.

Чем раньше команда решит эти вопросы, тем выше вероятность пройти модерацию с первой попытки и избежать задержек, которые могут стоить проекту времени, денег и потерянного окна для запуска.

Автор: Валерий Сталиров, CEO компании IT-юристов Stalirov&Co