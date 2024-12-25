Принудительная эвакуация детей из зон боевых действий: что это значит?

7 марта 2024 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Это решение направлено на обеспечение безопасности несовершеннолетних, оказавшихся в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.

Как проходит эвакуация

В основном такая эвакуация действует в городах которые находятся близко к линии боевого соприкосновения в Донецкой и Харьковской областях.

Например сейчас она действует в городе Дружковка (как сообщает сайт Дружковка сити) и еще в семи селах Донецкой области. В перечень вошли: Андреевка, Богатырь, Алексеевка, Зеленый кут, Константинополь, Улаклы, Отрадное.

По состоянию на 6 ноября в 17 населенных пунктах региона, которые входят в перечень на принудительную эвакуацию детей с родителями, или их представителями, остаются 234 несовершеннолетних в 177 семьях

Принудительная эвакуация не предполагает разлучения детей с родителями или опекунами. Один из родителей обязан сопровождать ребенка, а второй может остаться. В случае, если оба родителя отказываются эвакуироваться, им предоставляется возможность передать ребенка родственникам или представителям органов опеки. Дети-сироты и лишенные родительской опеки передаются уполномоченным органам.

Министр по делам реинтеграции Ирина Верещук подчеркнула, что физическое принуждение к эвакуации не применяется. Однако отказаться от нее невозможно, так как постановление предусматривает обязательный выезд из зон опасности.

Эвакуация на практике

С начала августа из опасных регионов эвакуировали около 7 тысяч детей, включая 300 несовершеннолетних только за последнюю неделю из Донецкой области. Проблемой остается поиск семей, проживающих в подвалах и укрытиях.

Руководитель фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба отметил, что полиция активно находит семьи и убеждает их выезжать. Как правило, родители соглашаются, но процесс осложняется страхами, нехваткой средств и укоренившимся ожиданием гуманитарной помощи на месте.

Дарья Касьянова, программный директор организации “СОС Дитячі Містечка в Україні”, рассказала, что в Авдеевке и других горячих точках не было случаев насильственного изъятия детей без сопровождения родителей. Ее организация арендует жилье для семейных детских домов, вывезенных из опасных зон.

Последствия отказа от эвакуации

Несмотря на угрозу жизни, некоторые семьи продолжают отказываться от эвакуации. Последствия такого решения могут быть трагическими. Так, несколько дней назад в Авдеевке погиб пятимесячный младенец и его бабушка, а родители получили ранения.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что даже личные уговоры и жесткие разговоры с родителями не всегда приводят к согласию на эвакуацию. Люди часто остаются в опасных местах из-за нежелания покидать дома или надеясь на продолжение поставок гуманитарной помощи.

Почему важна эвакуация

Решение Кабмина о принудительной эвакуации основывается на рекомендациях военных администраций и призвано минимизировать потери среди детей. Важно создать условия, при которых родители не будут скрывать детей, опасаясь их разлучения с семьей.

Принудительная эвакуация — это вынужденная мера, направленная на защиту самой уязвимой категории граждан. Государство обязуется обеспечить безопасный выезд и временное жилье для эвакуированных, а также сохранить единство семей, что особенно важно в условиях войны.

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