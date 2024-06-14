Серебряные кольца: идеи для подарков

Современные украшения из благородного серебра созданы для того, чтобы вызывать восхищение, удивлять и дополнять трендовые мотивы моды. Сегодня кольцо серебряное стало постоянным участником красных дорожек, модных тусовок, встреч с друзьями, а также это изысканное дополнение к повседневному стилю.

Строгое и величественное серебро не уступает яркому золоту по внешнему виду. Ему чужды вульгарность и напыщенность, что можно встретить в моделях из аурума. Металл нейтрального оттенка обладает внутренней красотой и силой, к тому же превосходно вписывается в любой стиль и подходит для любого повода.

Почему серебряные кольца - это отличный подарок

Форумы модников, кокеток и стилистов пестрят сообщениями о причинах популярности такого украшения, как серебряное кольцо. Почему же модели из серебра так популярны в роли подарка или покупки для себя:

Цена. Если сравнить с другими драгоценными металлами - золотом и платиной, то стоимость серебра в разы ниже. Поэтому купить серебряное кольцо можно недорого.

серебряное кольцо можно недорого. Огромное разнообразие доступных моделей.

Безопасность. Аргентум - это гипоаллергенный материал, не вызывающий кожных реакций.

Польза. Сторонники нетрадиционной медицины убеждены, что серебро дает своему владельцу экстрасенсорные способности. А также способствует улучшению здоровья, сохранению молодости и благополучия.

Как выбрать серебряное кольцо

Подобрать лучшее кольцо из серебра может каждый, нужно только учитывать важные факторы:

дизайн - минималистичный, классический, винтажный, модерн, бохо или др

стиль обработки - алмазная грань, чеканка, чернение, матирование, сатинирование, полировка и др

наличие или вид вставки - бриллиант, гранат, аметист, топаз, кварц, сердолик, яшма, турмалин и многие другие

сочетание современных материалов - каучук, керамика, эмаль, дерево, кость

наличие органогенных вставок - жемчуг, кораллы, янтарь, кость и пр

размер

стоимость

Идеи серебряных колец для подарков

Собираясь выбрать украшение на палец из серебра, Вы можете удивиться, насколько широкое разнообразие ожидает посетителей в каталоге Золотой Королевы:

кольцо серебряное мужское - в виде печатки или круглого ободка с вензелями или вставками. Даже одиночное украшение на руке уже не требует дополнений и является отличным отражением вкуса его владельца

- в виде печатки или круглого ободка с вензелями или вставками. Даже одиночное украшение на руке уже не требует дополнений и является отличным отражением вкуса его владельца модели с вензелями - кольца в нежном ажурном исполнении органично смотрятся как на молоденьких девушках, так и на статных дамах.

обручальное кольцо серебряное - выполненные в стиле европейки или американки, такие модели становятся свидетелями торжественного момента бракосочетания, символизируя чистоту и бесконечность чувств.

- выполненные в стиле европейки или американки, такие модели становятся свидетелями торжественного момента бракосочетания, символизируя чистоту и бесконечность чувств. помолвочное колечко. Серебряное кольцо с фианитами или другими типами вставок станут превосходным выбором для проявления чувств и намерений.

Серебряное кольцо с фианитами или другими типами вставок станут превосходным выбором для проявления чувств и намерений. разъемное кольцо

фаланговое

коктейльные кольца - их отличие в наличии сочетания крупных и мелких вставок, а также нарядного дизайна

кольца-обереги

Кольца с камнями

Астрологи, литотерапевты и сторонники нетрадиционной медицины рекомендуют выбирать модели с натуральными вставками, которые помогут привлечь удачу, сохранить или улучшить состояние здоровья, помогут уберечься от сглаза или недоброго влияния, а также станут помощниками в достижении финансового благополучия и поисках личного счастья.

Кольца с гравировкой

Чтобы персонализировать украшение, можно украсить его гравировкой. Зачастую гравировка отражает значимые даты, имена, фразы, но также может содержать изображения и символы, которые имеют смысл для владельца украшения. Для нанесения любого типа надписи используется внешняя или внутренняя сторона шинки.

Кольца-обереги

Серебряное кольцо Спаси и сохрани носят как символ веры. Это оберег для человека, призванный защитить его Божьей благодатью и даровать мир и спокойствие. Часто такие модели носят вместо помолвочных или обручальных. Серебро считается проводником между внешним и внутренним миром человека, помогает найти связь с внутренним состоянием и добиться умиротворения.