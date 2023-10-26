АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Новости компаний
Категория
Новости компаний
Дата публикации

Сеть АЗК UPG запустила проект, который поможет водителям чувствовать себя лучше, преодолевая длинные расстояния

Сеть АЗК UPG запустила проект, который поможет водителям чувствовать себя лучше, преодолевая длинные расстояния
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

Украинцы ежедневно проезжают сотни километров, а с закрытием воздушного пространства цифры на одометре авто могут достигать тысяч. Кто-то спешит увидеться с семьей, кто-то только что пересек границу, доставляя гуманитарный груз, а кто-то сейчас едет на фронт, чтобы усилить оборону страны. Усталость за рулем – то, что известно каждому водителю, независимо от направления движения. Заботясь о клиентах, национальная сеть АЗК UPG запускает социальный проект "Энергия твоего движения. Полезные советы водителям", направленный на сохранение здоровья и хорошего самочувствия украинцев, много времени проводящих в пути.

"Мы часто видим усталость. Водители останавливаются на АЗК, чтобы заправить авто, да и самим зарядиться энергией. Именно забота о клиентах – то, что объединяет команду UPG. Подумали, что еще можем сделать, чтобы помочь автолюбителям более комфортно, а главное – безопасно доехать до места назначения. И тут появилась идея: пока авто заправляется, всегда есть несколько минут. Можно просто подождать, а можно провести их с большой пользой для здоровья. В нашей рубрике делимся, как рационально использовать это время", – говорит маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

В компании убеждены, что забота о физическом и ментальном здоровье нации имеет огромное значение, ведь чтобы выстоять и победить, мы должны оставаться сильными. Поэтому вместе со звездным тренером Ксенией Литвиновой, имеющей 26-летний опыт в фитнесе, UPG записала серию несколькоминутных видео с содержательными и профессиональными советами. Просмотреть их можно на сайте компании.

Фото 2 — Сеть АЗК UPG запустила проект, который поможет водителям чувствовать себя лучше, преодолевая длинные расстояния
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

Прислушиваются к советам и сотрудники компании, ведь что такое усталость после часов работы на ногах, знакомо и им.

"Я сразу согласилась на участие в проекте, ведь у нас с UPG общие взгляды, принципы и желания. Здесь хорошее обслуживание, качественная правильная еда и есть движение, а это – моя идеология. Верю, что наши советы будут побуждать людей больше заботиться о себе и станут хорошей повседневной привычкой", – прокомментировала Ксения Литвинова.

Фитнес-тренер отмечает, что именно физическая активность поможет снять стресс, неизбежный сегодня: "Обратите внимание, например, на упражнения по дыханию. Они помогут самостоятельно и бесплатно справиться с состоянием тревоги. Каждая минута, проведенная с пользой, имеет значение. Утренняя зарядка улучшает кровообращение, метаболизм, придает энергии и повышает настроение, а это все – о гормонах. Даже 18 минут прогулки три раза в неделю помогают снизить уровень гормона стресса на 15%".

Рассказывая о содержании видеороликов, Ксения Литвинова также отметила, что залогом физического здоровья является дисциплина и поддержка своего тела активностью, которая доставляет удовольствие. Конечно, важно правильно и сбалансированно питаться. Что касается поддержки ментального здоровья, стоит верить в себя и, несмотря ни на что, суметь настраиваться на позитив. Объединяет физическое и ментальное здоровье – движение и забота о себе.

Сеть АЗК UPG призывает украинских водителей не игнорировать язык своего тела, часто рассказывающий нам об усталости. Вовремя делать перерывы для отдыха и пользоваться советами, которые помогут улучшить самочувствие всего экипажа во время путешествия.