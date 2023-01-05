Стоимость Зеленой карты в Польшу

Рассказываем за штрафы за отсутствие зеленой карты. Можно ли ездить в Европе без Зеленой карты? Можно ли сделать Зеленую карту на границе?

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Если вы собрались на автомобиле в Европу, позаботьтесь заранее о наличии полиса страхования перед третьими лицами. Без данного договора водителя не пропустят на таможне, поскольку оформление Зеленой карты является обязательным для украинских автомобилистов за границей. Цель страховки — урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранцев, в соответствии с законодательством страны происшествия.

«Зеленая карта» — аналог привычной нам автогражданки. В случае ДТП, убытки пострадавших покрывает страховщик виновника, что гарантирует защиту финансовых интересов обеих сторон.

Срок действия Зеленая карта составляет от 15 дней до 1 года. Суммы выплат зависят от законов страны, где произошло ДТП.

Что будет если нет Зеленой карты?

Украинцы не могут выехать без Зеленой карты. Но бывают случаи, когда водитель оформляет страховку на минимальное количество дней, а по факту находится за границей дольше. За такое нарушение предусмотрены высокие штрафы в ЕС, а также изъятие водительского удостоверения. Иногда могут даже депортировать и запретить въезд в страну на определенный период.

Помимо этого виновник должен заплатить за восстановление транспорта потерпевшего. Важно понимать, что «Зеленая карта» не покрывает вред, нанесенный имуществу страхователя, а также его здоровью. Это другой вид страхования — КАСКО с расширенной территорией действия.

Можно ли ездить в Европе без Зеленой карты?

Зеленая карта — международный страховой сертификат единой формы, который применяется в государствах-членах системы автомобильного страхования. Все страны Европейского Союза входят в систему. Общее количество участников — 48.

Например, пересекая границу Польши, Румынии, Венгрии или Молдовы вы должны оформить Зеленую карту.

Можно ли купить Зеленую карту онлайн?

В Украине в 2022 году Моторно-транспортное бюро утвердило выпуск электронной Зеленой карты. До этого оформление полиса было возможно только на бумажном бланке.

Теперь процесс занимает всего 5 минут. Для оформления страховки онлайн под рукой нужно иметь:

водительское удостоверение; тех. паспорта автомобиля на который оформляется договор; внутренний паспорт/ID-карта и ИНН; загранпаспорт.

Любой драйвер без вмешательства страхового агента, заполняет электронную анкету, оплачивает покупку онлайн банковской картой и получает готовый договор на email.

Рекомендуется распечатать полис, чтобы на таможне не возникло проблем. Но по сути, Е-документ считается юридически равноправным с бумажным вариантом Зеленой карты.

Чтобы убедиться в подлинности полиса, покупатель может зайти на сайт регулятора (МТСБУ) и проверить наличие его в базе.

Можно ли сделать Зеленую карту на границе?

Страховые точки есть не на всех таможенных переездах, но на большинстве из них. Однако цена бумажного бланка выше, чем электронного. И вот почему. При обращении к брокеру клиент оплачивает его комиссию, которая уже заложена в озвученную стоимость. Как правило, это 10% от прайса. Покупка онлайн Зеленой карты будет экономичней и проще. Вы сможете купить полис даже по пути за границу со своего смартфона.

Те, кто находится за границей и нуждается в продлении срока действия полиса, могут также оформить украинскую Зеленую карту, не переплачивая за местное автострахование.

Цена на Зеленую карту определяет МТСБУ, и во всех страховых компаниях она одинаковая. Также стоимость будет зависеть от: 1 — типа транспортного средства (легковое или грузовое авто, мотоцикл, автобус, прицеп), 2 — срока пребывания за границей. Раньше в расчет бралось направление путешествия (СНГ и Европа). Но после начала полномасштабной войны МТСБУ запретило продавать страховки в Беларусь и РФ. А страны, которые входили в перечень СНГ, вошли в территорию покрытия ЕС.