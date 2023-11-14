Стоит ли переходить на iPhone 15 Pro Max владельцам 14 Pro Max

Каждая презентация новой линейки смартфонов от Apple – это всегда ажиотаж, восторг и желание как можно скорее приобрести стильный гаджет. Теперь, когда эмоции немного утихли, можно с холодной головой сравнить технические отличия между новыми и прошлогодними девайсами и решить, стоит ли переходить на iPhone 15 Pro Max.

Версии «О» и «О Максе» в линейках «яблочных» гаджетов обычно производитель наделяет наиболее мощными и инновационными возможностями. Какие же отличия между Айфон 15 Pro Max и предыдущей моделью стоят того, чтобы обновить свой смартфон?

Среди главных отличий следует выделить следующие семь.

Вес

Вес нового iPhone составляет 221 г, предыдущей модели – 240 г. Такая разница кажется несущественной, однако в руках последний айфон держать комфортнее. Сделать телефон легче удалось благодаря титановому корпусу. В предыдущих моделях использовалась нержавеющая сталь. Титан крепкий, но легкий, менее склонен к царапинам. Матовый корпус гарантирует продолжительное сохранение презентабельности внешнего вида.

Боковые рамки

У iPhone 15 Pro Max наиболее тонкие боковые рамки среди всех смартфонов. Их ширина составляет всего 1,55 мм. Для сравнения: в предыдущей версии «прошки» – 2,17 мм. Уменьшить рамки удалось путём того же титана: он чрезвычайно прочен. Такое инженерное решение позволило увеличить полезную площадь экрана.

Цвета

Новое устройство можно купить в следующих оттенках:

Black Titanium.

Blue Titanium.

White Titanium.

Natural Titanium.

Цвета смотрятся сдержанно и стильно, подчеркивают статус. Все они доступны в магазине eStore.ua , где также есть услуга трейд-ин.

Кнопка Action Button

Фирменный переключатель беззвучного режима, ставший одним из символов iPhone от первой модели, в новой линейке девайсов производитель заменил универсальной кнопкой. Она получила название "Action Button" или "Кнопка действия". Ее можно настроить для выполнения различных функций.

Новый мощный процессор

Для iPhone 15 Pro Max компания разработала новый 3-нанометровый процессор A17 Pro. Вместе с 6-ядерным графическим чипом, такая комбинация обеспечивает мощную производительность при меньшем выделении тепла и большей энергоэффективности. Такой прорыв позволяет использовать смартфон для выполнения разных задач, более того, на нем можно запускать консольные игры.

Обновленная камера

Новая 48-мегапиксельная основная камера оказывает влияние на несколько аспектов одновременно. Главное – увеличивается уровень детализации фото благодаря увеличению объема информации, который камера может зафиксировать и обработать.

Для самой дорогой модели серии 15 инженеры из Купертино разработали модуль телефото с перископическим объективом и 5-кратным оптическим зумом. В устройстве используется конструкция тетрапризмы, отражающая свет четыре раза перед его попаданием на датчик. Также установлена передовая система стабилизации, состоящая из классической оптической стабилизации и модуля смещения 3D-сенсора автофокусировки.

iPhone 15 Pro поддерживает режим ProRES, передающий высокий динамический диапазон и сохраняющий впечатляющую детализацию. Для использования этого режима в формате 4K при 60 FPS необходим внешний накопитель, и именно для этих целей Apple ввела порт USB Type-C.

Большая автономность

Линейка iPhone 15 получила аккумуляторы с увеличенной емкостью. Кроме того, в новых смартфонах реализована технология Stacked Battery: батарея стала тоньше и легче, что положительно повлияло на производительность. Емкость iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч, что на 13% больше, чем у предыдущей модели.