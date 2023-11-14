Чи варто переходити на iPhone 15 Pro Max власникам 14 Pro Max

Кожна презентація нової лінійки смартфонів від Apple — це завжди ажіотаж, захоплення та бажання якомога швидше придбати стильний гаджет. Зараз, коли емоції трохи вщухли, можна з холодною головою порівняти технічні відмінності між новими та торішніми девайсами та вирішити, чи варто переходити на iPhone 15 Pro Max.

Версії «Про» та «Про Макс» в лінійках «яблучних» гаджетів зазвичай виробник наділяє найбільш потужними та інноваційними можливостями. Які ж саме відмінності між Айфон 15 Pro Max та попередньою моделлю варті того, щоб оновити свій смартфон?

Серед головних відмінностей варто виділити наступні сім.

Вага

Вага нового iPhone складає 221 г, попередньої моделі — 240 г. Така різниця здається несуттєвою, проте в руках останній айфон тримати комфортніше. Зробити телефон легшим вдалося завдяки титанового корпусу. У попередніх моделях використовувалася нержавіюча сталь. Титан міцний, але легкий, менше схильний до подряпин. Матовий корпус гарантує тривале збереження презентабельності зовнішнього вигляду.

Бічні рамки

У iPhone 15 Pro Max найбільш тонкі бічні рамки серед всіх смартфонів. Їх ширина складає всього 1,55 мм. Для порівняння: у попередній версії «прошки» — 2,17 мм. Зменшити рамки вдалося шляхом того ж титану: він надзвичайно міцний. Таке інженерне рішення дозволило збільшити корисну площу дисплея.

Кольори

Новий пристрій можна купити у таких відтінках:

Black Titanium.

Blue Titanium.

White Titanium.

Natural Titanium.

Кольори виглядають стримано та стильно, підкреслюють статус. Усі вони доступні в магазині eStore.ua, де також є послуга трейд-ін.

Кнопка Action Button

Фірмовий перемикач беззвучного режиму, який став одним із символів iPhone від першої моделі, в новій лінійці девайсів виробник замінив універсальною кнопкою. Вона отримала назву «Action Button» або «Кнопка дії». Її можна налаштувати на виконання різних функцій.

Новий потужний процесор

Для iPhone 15 Pro Max компанія розробила новий 3-нанометровий процесор A17 Pro. Разом з 6-ядерним графічним чипом така комбінація забезпечує потужну продуктивність при меншому виділенні тепла та більшій енергоефективності. Такий прорив дозволяє використовувати смартфон для виконання різних задач, більше того, на ньому можна запускати консольні ігри.

Оновлена камера

Нова 48-мегапіксельна основна камера впливає на декілька аспектів одночасно. Головне — збільшується рівень деталізації фото завдяки збільшенню обсягу інформації, який камера може зафіксувати та обробити.

Для найдорожчої моделі серії 15 інженери з Купертіно розробили модуль телефото з перископічним об’єктивом та 5-кратним оптичним зумом. У пристрої використовується конструкція тетрапризми, яка відбиває світло чотири рази перед його попаданням на датчик. Також встановлена передова система стабілізації, що складається з класичної оптичної стабілізації та модуля зміщення 3D-сенсора автофокусування.

iPhone 15 Pro підтримує режим ProRES, який передає високий динамічний діапазон та зберігає вражальну деталізацію. Для використання цього режиму в форматі 4K при 60 FPS необхідний зовнішній накопичувач, і саме для цих цілей Apple впровадила порт USB Type-C.

Більша автономність

Лінійка iPhone 15 отримала акумулятори зі збільшеною ємністю. Крім того, в нових смартфонах реалізовано технологію Stacked Battery: батарея стала тоншою і легшою, що позитивно вплинуло на продуктивність. Ємність iPhone 15 Pro Max — 4422 мАг, що на 13% більше, ніж в попередній моделі.