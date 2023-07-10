SuperGra: дай себе шанс на выигрыш

Новое украинское лицензионное онлайн-казино предлагает уникальные игровые механики





Украинцы уже испытывают характер в новом лицензионном казино и выигрывают ценные призы! SuperGra Casino предлагает не только мировые хиты среди игр, но и уникальные возможности для дополнительного выигрыша. Сразу после регистрации игрок становится участником ежедневного, еженедельного и ежемесячного розыгрыша. Чтобы стать обладателем ценных подарков, дополнительные регистрации и активации не нужны!

Выиграй легко!

Всего несколько минут игры сделают вас участником розыгрышей в течение длительного времени. Начисленные призы и бонусы добавляются в личный кабинет на официальном сайте SuperGra.

Даже несколько минут могут сделать вас участниками «Розыгрыша», «Турнира» и «Миссии», где победители определяются ежедневно и еженедельно. Среди призов есть как фриспины, так и полезные вещи — шлемы, плитоноски, тепловизоры, старлинки, рации и многое другое, не менее ценный товар. Экипируйтесь или отправляйте их тем, кто в этом больше нуждается. Также вы можете выбрать денежный эквивалент приза (электронные денежные заменители), чтобы потратить его по своему усмотрению.

В конце каждого месяца вас ждет розыгрыш с призовым фондом в размере 700 000 гривен. Среди игроков разыгрываются пакеты фриспинов, деньги на счет (электронные денежные заменители) и крутые гаджеты. Например, можно стать владельцем ноутбука, смартфона или даже комплекта из Starlink и EcoFlow.

«Поздравительный бонус»

Чтобы начать игру – много не нужно. Так, только за установку мобильного приложения можно получить до 500 гривен на свой депозит. Кроме того, первые пять пополнений счета будут существенно приумножены, поскольку каждый игрок получает «Приветственный бонусный пакет». В общем, можно увеличить депозит до 650% от суммы пополнения или до 150 000 гривен!

Скучать не получится!

Во всем мире найдется немного казино, которое может предложить столь широкий выбор игр, как у SuperGra. Вам предлагается более 5000 азартных игр на любой вкус и настроение. Опытные игроки найдут хиты от провайдеров с мировым именем – 3 Oaks, Playson, Pragmatic и многих других. Новички легко сориентируются благодаря удобному интерфейсу сайта и разделу, где игры сортированы по направлениям и стилям.

Вы не пропустите самое важное

Еще одна особенность SuperGra Casino – полноценная круглосуточная поддержка. Вы всегда можете обратиться к профессионалам в онлайн-чате или в телефонном режиме. Кроме этого, удобный Telegram Bot сообщит вам обо всех важных событиях, напомнит о выигранных фриспинах и нереализованных возможностях. А еще при его активации вы получите пакет фриспинов!

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