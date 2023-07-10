SuperGra: дай собі шанс на виграш

Нове українське ліцензійне онлайн-казино пропонує унікальні ігрові механіки





Українці вже випробовують вдачу в новому ліцензійному казино і виграють цінні призи! SuperGra Casino пропонує не лише світові хіти серед ігор, а й унікальні можливості додаткового виграшу. Одразу після реєстрації гравець стає учасником щоденного, щотижневого та щомісячного розіграшів. Щоб стати власником цінних подарунків — додаткові реєстрації та активації не потрібні!

Виграй легко!

Всього кілька хвилин гри зроблять вас учасником розіграшів впродовж тривалого часу. Нараховані призи та бонуси додаються до особистого кабінету на офіційному сайті SuperGra.

Навіть кілька хвилин можуть зробити вас учасником «Розіграшу», «Турніру» та «Місії», де переможці визначаються щодня та щотижня. Серед призів є як фріспіни, так і корисні речі — шоломи, плитоноски, тепловізори, старлінки, рації та багато іншого, не менш цінного краму. Екіпіруйтеся або відправляйте їх тим, хто цього найбільше потребує. Також ви можете обрати грошовий еквівалент призу (електронні грошові замінники), щоб витратити його на власний розсуд.

Наприкінці кожного місяця на вас чекає розіграш з призовим фондом у розмірі 700 000 гривень. Серед гравців розігруються пакети фріспінів, гроші на рахунок (електронні грошові замінники) та круті гаджети. Наприклад, можна стати власником ноутбуку, смартфону, або навіть комплекту зі Starlink та EcoFlow.

«Вітальний бонус»

Щоб почати гру — багато не потрібно. Так, лише за установку мобільного додатку, можна отримати до 500 гривень на свій депозит. Крім того, перші п'ять поповнень рахунку будуть суттєво примножені, оскільки кожен гравець отримує «Привітальний бонусний пакет». Загалом можна збільшити депозит до 650% від суми поповнення або до 150 000 гривень!

Сумувати не вийде!

У всьому світі знайдеться небагато казино, що можуть запропонувати настільки широкий вибір ігор, як у SuperGra. Вам пропонується понад 5 000 азартних ігор на будь-який смак та настрій. Досвідчені гравці знайдуть хіти від провайдерів зі світовим ім'ям — 3 Oaks, Playson, Pragmatic та багатьох інших. Новачки легко зорієнтуються завдяки зручному інтерфейсу сайту та окремому розділу, де ігри сортовані за напрямами та стилями.

Ви не пропустите найважливіше

Ще одна особливість SuperGra Casino — повноцінна цілодобова підтримка. Ви завжди можете звернутись до професіоналів в онлайн-чаті або в телефонному режимі. Крім цього, зручний Telegram Bot повідомить вас про всі важливі події, нагадає про виграні фріспіни та нереалізовані можливості. А ще за його активацію ви отримаєте пакет фріспінів!

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Сумувати не вийде!

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Вигравати ще ніколи не було так просто! Реєстрація на SuperGra Казино триває всього пару хвилин, оскільки вам достатньо зайти на сайт з авторизацією через Bank ID. Поповнення депозиту та виплати виграшів здійснюється через картки Visa/Mastercard або системи Google Pay/Apple Pay. Не пропустіть свій шанс на виграш!

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