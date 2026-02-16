- Категория
Сухая ванна без грибка: как полотенцесушители меняют быт, объясняет ВЕНКОН
Ванная, совмещенный санузел, душевая – это помещения, в которых уровень влаги часто выше, чем в других частях здания. Наличие тепла и влаги способствует развитию бактерий и плесени. Снизить риск развития патогенной микрофлоры поможет качественная система вентиляции и полотенцесушитель, широко представленные на рынке Украины. Если с вентиляцией почти все понятно, то о полотенцесушителях мы решили узнать больше, и обратились за консультацией к инженерам компании ВЕНКОН.
Полотенцесушитель, как он влияет на быт
Общаясь со специалистами интернет-магазина ВЕНКОН, мы узнали, что современные полотенцесушители выполняют несколько функций:
- повышают гигиеничность, обеспечивая возможность быстро и эффективно подсушить полотенца, белье, халаты и другой текстиль;
- прогревают пространство, обеспечивают комфортную температуру. Электрические модели и подключенные к бойлеру могут использоваться даже летом;
- помогают регулировать уровень влажности, что позволяет минимизировать риск образования плесени;
- могут стать украшением в современном интерьере.
При грамотном выборе полотенцесушителя, он достаточно экономичен, служит долгое время и быстро окупает себя.
Выбор полотенцесушителей, чтобы ванна была сухой: советы экспертов ВЕНКОН
Количество полотенцесушителей, предлагаемых производителями, с каждым днем увеличивается. При выборе оптимального варианта консультанты интернет-магазина Венкон посоветовали обращать внимание на следующие параметры.
Тип сушилки согласно методу нагрева
Вид полотенцесушителя
Вы можете выбрать стационарные модели, которые выдерживают больший вес, чем поворотные, долговечные и имеют высокую теплоотдачу. Или поворотные, они эргономичны для маленьких пространств, удобны тем, что на них быстрее просыхает текстиль благодаря возможности вернуть секции, чтобы между ними было больше пространства.
Размеры и форма, монтажные особенности
В зависимости от интерьера помещения, наличия свободного пространства и мощности системы отопления, при выборе водяных моделей вы можете выбрать соответствующую модель по:
- месту монтажа: есть настенные и напольные варианты;
- размерами и формой – змейка, дробина, стойка, панель, дизайнерский вариант;
- межосевое расстояние, диаметром патрубков и профилем трубы (квадратные, круглые, овальные, прямоугольные);
- стороной, с которой производится подключение, — слева, справа, универсальные.
Функционал и особенности модели
Современные полотенцесушители могут комплектоваться:
- Регуляторами температуры позволяют контролировать микроклимат и регулировать расходы.
- Таймер – помогает избежать образования лишней влаги, без перегрева пространства.
Если вы хотите создать уютную атмосферу в санузле, получить возможность регулировать температуру и уровень влажности независимо от времени года, быстро просушивать текстиль, заказывайте полотенцесушитель у ВЕНКОН, где менеджеры помогут выбрать лучший вариант. В интернет-магазине есть возможность выбрать удобный метод оплаты за товар, и получение его в шоурумах, доставкой домой с монтажем или ближайших почтовых отделениях.