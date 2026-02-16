Сухая ванна без грибка: как полотенцесушители меняют быт, объясняет ВЕНКОН

Ванная, совмещенный санузел, душевая – это помещения, в которых уровень влаги часто выше, чем в других частях здания. Наличие тепла и влаги способствует развитию бактерий и плесени. Снизить риск развития патогенной микрофлоры поможет качественная система вентиляции и полотенцесушитель , широко представленные на рынке Украины. Если с вентиляцией почти все понятно, то о полотенцесушителях мы решили узнать больше, и обратились за консультацией к инженерам компании ВЕНКОН.

Полотенцесушитель, как он влияет на быт

Общаясь со специалистами интернет-магазина ВЕНКОН, мы узнали, что современные полотенцесушители выполняют несколько функций:

повышают гигиеничность, обеспечивая возможность быстро и эффективно подсушить полотенца, белье, халаты и другой текстиль;

прогревают пространство, обеспечивают комфортную температуру. Электрические модели и подключенные к бойлеру могут использоваться даже летом;

помогают регулировать уровень влажности, что позволяет минимизировать риск образования плесени;

могут стать украшением в современном интерьере.

При грамотном выборе полотенцесушителя, он достаточно экономичен, служит долгое время и быстро окупает себя.

Выбор полотенцесушителей, чтобы ванна была сухой: советы экспертов ВЕНКОН

Количество полотенцесушителей, предлагаемых производителями, с каждым днем увеличивается. При выборе оптимального варианта консультанты интернет-магазина Венкон посоветовали обращать внимание на следующие параметры.

Тип сушилки согласно методу нагрева

Тип сушки Преимущества Недостатки Водяные Не требуют дополнительных затрат, тепло поступает от системы отопления или ГВС. Имеют высокий уровень теплоотдачи, что обеспечивает эффективный обогрев пространства. Надёжность и долговечность. Работают только при наличии отопления (ГВС), если к нему подключены. В многоквартирных домах необходимо учитывать мощность системы отопления и уточнять правила врезки. При низком качестве теплоносителя может ускоряться коррозия и образовываться отложения на внутренних поверхностях. Электрические Могут использоваться круглый год при наличии электроснабжения. Простой монтаж, для работы требуется розетка. Большинство моделей оснащено регулятором температуры. Требуют затрат электроэнергии. При повреждении существует риск поражения электрическим током. Комбинированные Зимой позволяют экономить на обогреве, а летом сохранять комфорт. Часто оснащены регулятором, который помогает обеспечить оптимальную сушку текстиля, обогрев помещения и контроль уровня влажности. Стоимость выше, чем у других вариантов. Сложный монтаж: необходимо контролировать качество теплоносителя, чтобы избежать коррозии и преждевременного износа.

Вид полотенцесушителя

Вы можете выбрать стационарные модели, которые выдерживают больший вес, чем поворотные, долговечные и имеют высокую теплоотдачу. Или поворотные, они эргономичны для маленьких пространств, удобны тем, что на них быстрее просыхает текстиль благодаря возможности вернуть секции, чтобы между ними было больше пространства.

Размеры и форма, монтажные особенности

В зависимости от интерьера помещения, наличия свободного пространства и мощности системы отопления, при выборе водяных моделей вы можете выбрать соответствующую модель по:

месту монтажа: есть настенные и напольные варианты;

размерами и формой – змейка, дробина, стойка, панель, дизайнерский вариант;

межосевое расстояние, диаметром патрубков и профилем трубы (квадратные, круглые, овальные, прямоугольные);

стороной, с которой производится подключение, — слева, справа, универсальные.

Функционал и особенности модели

Современные полотенцесушители могут комплектоваться:

Регуляторами температуры позволяют контролировать микроклимат и регулировать расходы. Таймер – помогает избежать образования лишней влаги, без перегрева пространства.

Если вы хотите создать уютную атмосферу в санузле, получить возможность регулировать температуру и уровень влажности независимо от времени года, быстро просушивать текстиль, заказывайте полотенцесушитель у ВЕНКОН, где менеджеры помогут выбрать лучший вариант. В интернет-магазине есть возможность выбрать удобный метод оплаты за товар, и получение его в шоурумах, доставкой домой с монтажем или ближайших почтовых отделениях.