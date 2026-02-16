Суха ванна без грибка: як рушникосушки змінюють побут, пояснює ВЕНКОН

Ванна, сумісний санвузол, душова — це приміщення, у яких рівень вологи часто вищий, ніж в інших частинах будівлі. Наявність тепла та вологи сприяють розвитку бактерій та плісняви. Знизити ризик розвитку патогенної мікрофлори допоможе якісна система вентиляції та рушникосушка, які широко представлені на ринку України. Якщо з вентиляцією майже все зрозуміло, то про рушникосушки ми вирішили дізнатися більше, та звернулися за консультацією до інженерів компанії ВЕНКОН.

Рушникосушка, як вона впливає на побут

Спілкуючись з фахівцями інтернет-магазину ВЕНКОН, ми дізналися, що сучасні рушникосушки виконують декілька функцій:

підвищують гігієнічність, забезпечуючи можливість швидко та ефективно підсушити рушники, білизну, халати та інший текстиль;

прогрівають простір, забезпечують комфортну температуру. Електричні моделі та ті, що під’єднані до бойлера, можуть використовуватися навіть влітку;

допомагають регулювати рівень вологості, що дає можливість мінімізувати ризик утворення плісняви;

можуть стати прикрасою у сучасному інтер'єрі.

При грамотному виборі рушникосушки, вона досить економічна, слугує довгий час, та швидко окуповує себе.

Вибір рушникосушок, щоб ванна була сухою: поради експертів ВЕНКОН

Кількість рушникосушок, що пропонують виробники, з кожним днем збільшується. При виборі оптимального варіанту консультанти інтернет-магазину ВЕНКОН порадили звертати увагу на наступні параметри.

Тип сушарки згідно з методом нагріву

Тип сушки Переваги Недоліки Водяні Не потребують додаткових витрат, тепло отримується від системи опалення чи ГВП. Мають високий рівень тепловіддачі, що забезпечує ефективний обігрів простору. Надійність та довговічність. Працює лише коли є опалення (ГВП), якщо під'єднали до них. В багатоквартирних домах потрібно враховувати потужність системи опалення та уточнювати правила врізки. При поганій якості теплоносія може прискорюватися корозія, та утворюватися відкладення на внутрішніх поверхнях. Електричні Може використовуватися цілий рік, за наявності електроенергії. Простий монтаж, для роботи потрібна розетка. Більшість моделей має регулятор температури. Потребує витрат енергії. При пошкодженні є ризик ураження електричним током. Комбіновані Взимку можна економити на обігріві, а влітку не втрачати комфорт. Часто мають регулятор, що допомагає забезпечити максимальний результат із просушування текстилю, прогріву приміщення, регулювання вологи. Вартість вища ніж в інших варіантів. Складний монтаж, потрібно контролювати якість теплоносія, щоб уникнути корозії та передчасного руйнування.

Вид рушникосушки

Ви можете обрати стаціонарні моделі, що витримують більшу вагу ніж поворотні, довговічні, та мають високу тепловіддачу. Або ж поворотні, вони ергономічні для маленьких просторів, зручні тим, що на них швидше просихає текстиль завдяки можливості повернути секції, щоб між ними було більше простору.

Розміри та форма, монтажні особливості

Залежно від інтер'єру приміщення, наявності вільного простору, та потужності системи опалення, при виборі водяних моделей ви можете вибрати відповідну модель за:

місцем монтажу — є настінні та підлогові варіанти;

розмірами та формою — змійка, дробина, стійка, панель, дизайнерський варіант;

міжосьовою відстанню, діаметром патрубків та профілем труби (квадратні, круглі, овальні, прямокутні);

стороною, з якої виконується підключення, — зліва, справа, універсальні.

Функціонал та особливості моделі

Сучасні рушникосушки можуть комплектуватися:

Регуляторами температури — дають змогу контролювати мікроклімат та регулювати витрати. Таймером — допомагає уникнути утворення зайвої вологи, без перегріву простору.

Якщо ви бажаєте створити затишну атмосферу у санвузлі, отримати можливість регулювати температуру та рівень вологості незалежно від пори року, швидко просушувати текстиль, замовляйте рушникосушку у ВЕНКОН, де менеджери допоможуть обрати найліпший варіант. У інтернет-магазині є можливість вибрати зручний метод сплати за товар, та отримання його у шоурумах, з доставкою додому та монтажем, чи найближчих до вас поштових відділеннях.