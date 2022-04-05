"ТЕДИС Украина" создал Координационный центр по бесплатной доставке гуманитарных грузов

Один из ведущих FMCG-дистрибьюторов Украины объявил о создании Координационного центра по бесплатной доставке гуманитарной помощи под названием "Помогаем. Побеждаем".

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Координационный центр охватит более 20-ти регионов Украины, где работают региональные структурные подразделения компании. В их числе Одесса, Кривой Рог, Винница, Львов, Днепр, Черновцы, Мукачево и другие города. На автотранспорте "ТЕДИС Украина" будут бесплатно доставляться детское питание, продукты долгого хранения, медикаменты, средства гигиены и т.д.

Заказать доставку гуманитарного груза от границ с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, так и внутри страны могут волонтерские и общественные организации, а также государственные и местные органы власти.

"Логистические возможности "ТЕДИС Украина" в рамках Координационного центра помогут довольно оперативно, что в нынешних условиях очень непросто, доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Все транспортные расходы на перевозку грузов компания взяла на себя", – подчеркнул генеральный директор "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.

Оформить заказ на доставку гуманитарного груза можно через специально созданный сайт help.tedis.ua или позвонив по телефонам: 067-352-71-80 и 067-217-70-94. Подчеркнем: доставка гуманитарных грузов для отправителей и получателей абсолютно бесплатна.