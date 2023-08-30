Три внедорожника, FPV-дроны и противодронные системы: Favbet Foundation продолжает поддерживать ВСУ

Благотворительный фонд Favbet Foundation только за последнюю неделю передал Вооруженным Силам Украины три внедорожника, сообщили представители фонда.

Внедорожник высокой проходимости Mazda B2500 работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.

Nissan X-Trail уже помогает защитникам на восточном направлении выполнять боевые задачи, в том числе по доставке военнослужащих, оружия и боеприпасов.

Еще один внедорожник Nissan Pathfinder получило подразделение, выполняющее боевые задачи на наиболее критических участках фронта.

Также фонд передал батальону морской пехоты усиленный двухосевой прицеп Agricom и 10 FPV-дронов. Оборудование будет работать в районе Серебрянского леса около Кременной Луганской области.

Кроме того, при содействии фонда ВСУ получили очередной аппаратный комплекс подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON G-6.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.