Український ювелірний бренд Magnat Fine Jewelry взяв участь у виставці Watch & Jewellery Middle East Show

Виставка "Watch & Jewellery Middle East" (WJME), заснована у 1993 році, є всесвітньо відомою торговою виставкою, розташованою у самому серці регіону Перської затоки. Вона призначена для демонстрації коштовних годинників, вишуканих ювелірних виробів, золота, діамантів та коштовних каменів. Виставка організована у співпраці з місцевими установами, зокрема Торгово-промисловою палатою Шарджи.

Розпочинати власну справу з виготовлення прикрас – нелегка задача, адже світова конкуренція досить велика. Проте українському бренду Magnat Fine Jewelry вдалося завоювати серця прихильників.

Засновник бренду — Родіон Ксьонзенко, не прив’язується до сезонності колекцій і кількості одиниць та працює за філософією усвідомленості, коли все починається з внутрішнього відчуття краси майбутнього виробу.

До ювелірного мистецтва засновник бренду прийшов зовсім несподівано для себе. Все почалося у 2015 році. Через випадкове знайомство з трейдером алмазної біржі. Під час обговорення можливості реалізації дорогоцінних каменів, з'явилася ключова пропозиція. Першочергово на що звернув увагу засновник майбутнього бренду Magnat Fine Jewelry, Родіон Ксьонзенко — відгуки. Саме вони надали розуміння та спрямували перші кроки у цій справі.

Ювелірна справа дуже кропітка. Спираючись на особистий досвід та експертні відгуки, Родіон Ксьонзенко особисто вибирає коштовні каміння найвищих характеристик для кожної прикраси. Процес створення починається з ескізів. У процесі створення майбутній виріб проходить шлях від ідеї до 3D-моделювання та виготовлення фізичних моделей. Узгодженням і допрацюванням до фінального вигляду займається особисто власник бренду Magnat Fine Jewelry.

Діяльність компанії безпосередньо пов'язана з ексклюзивністю та можливостями щодо доступу до будь-яких дорогоцінних каменів — чи то рожеві, блакитні, червоні або жовті діаманти, а також інші дорогоцінні камені, які мають інвестиційний потенціал, такі як, рубін, смарагд, сапфіри. Це унікальні за своєю красою і якістю коштовності, які хочеться зберегти та передати у спадок наступним поколінням.

Під замовлення компанія може реалізувати абсолютно будь-який задум або ідею, запропоновану клієнтом. Усе це здійснюється за найкращими та найвигіднішими умовами.

На виставці Watch & Jewellery Middle East Show Родіон Ксьонзенко представив діаманти найвищих характеристик, класичні та ексклюзивні авторські прикраси, вишукані й тендітні, вони вражали своєю елегантністю. Серед гостей виставки була й відома блогерка Jihane El Alaoui. Вона не тільки особисто відвідала експозицію Magnat fine Jewelry , а ще й поділилася враженнями від знайомства з розкішними прикрасами бренду зі своїми підписниками що проживають у Перській затоці.