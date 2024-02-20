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Уже 546 детей бесплатно учатся программированию на курсах Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина
IT-возможности становятся доступными для украинских детей благодаря партнерству Favbet Foundation и Code Club Украина, которые недавно запустили бесплатные курсы по программированию на Scratch. Сегодня на них учится уже 546 детей из всех уголков Украины.
Scratch — визуальный язык программирования, хорошо подходящий для обучения основам IT и разработки программного обеспечения. Курс Scratch от Favbet Foundation и Code Club Украина рассчитан на детей 8-11 лет и с самого запуска пользуется огромной популярностью среди учеников и родителей.
Сейчас запущено 56 групп, среди которых 19 учатся онлайн, а 37 – в аудиториях школ, университетов, библиотек и образовательных хабов. Всего более 27 локаций в разных регионах. Учат детей создавать свои первые игры и интерактивные истории 44 ментора среди опытных украинских IT-специалистов.
Ментор из Львова Надежда Гарасимчук рассказывает: "Я веду курс программирования на Scratch уже не первый год. Программа адаптирована к возрасту детей, подробно разработанная инструкция по каждому уроку позволяет пошагово объяснить задачи. Проекты построены таким образом, что сложность нарастает постепенно, поэтому учащиеся лучше усваивают материал, не боятся нового".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Ментор также отмечает, что проекты, которые она воплощает с учениками, интересны, учат решать проблемы, анализировать ситуации и находить творческие подходы. Все это способствует развитию креативности и отвлеченного мышления с ранних лет.
Курс Scratch является частью инициативы "IT Kids" проекта "Клуб супергероев" благотворительного фонда Favbet Foundation. Сейчас в рамках Клуба действуют несколько образовательных и спортивных программ, которые раскрывают суперспособности украинских детей. Кроме IT-обучения, это и бесплатные секции по нескольким видам спорта и обеспечение школьников канцелярией. Большинство из этих проектов рассчитаны на детей украинских военнослужащих и вынужденных переселенцев.
"Большинство проектов Favbet Foundation сегодня посвящены обеспечению нашей армии: автомобили, дроны, радиоаппаратура и т.д. Будущее страны решается на фронте, но мы не забываем и о тех, кто будет строить Украину через несколько лет. Поэтому проекты, умножающие возможности украинских детей, всегда будут оставаться в нашем фокусе", — говорит Евгений Бондарь, куратор Favbet Foundation.
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