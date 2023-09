"В борьбе за жизнь": в Киеве открылась благотворительная фотовыставка, посвященная работе медиков

13 сентября по инициативе медицинской сети "Добробут" по адресу г. Киев, ул. Семье Идзиковских, 3 открылась фотовыставка "В борьбе за жизнь", посвященная работе медицинских работников. Цель проекта — показать застройку ежедневной работы медиков во время войны и собрать средства для лечения пострадавших от боевых действий.

Ежедневно, на фронте и в тылу, медики без устали работают ради спасения украинских воинов, гражданских и детей. Для того чтобы привлечь внимание к бесценному вкладу медиков в сохранение человеческих жизней, медицинская сеть " Добробут " открыла фотовыставку "В борьбе за жизнь". Экспозиция содержит кадры, показывающие ежедневную работу врачей, медсестер и другого медицинского персонала, а также истории пациентов, выздоровевших благодаря высококачественной медицинской помощи. Каждое фото олицетворяет не только вдохновенную работу и преданность медицинскому персоналу, но и передает целый спектр эмоций, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми между собой: радость и печаль, страх и надежду, разочарование и уверенность в себе.

Фото сделал фотограф Евгений Завгородний, более 10 лет снимающий как для украинских, так и для зарубежных СМИ. Его фото публиковали The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle и другие издания. С начала полномасштабной войны Евгений также освещает жизнь в Украине, работая на деоккупированных территориях и в тылу.

Помимо чествования героических усилий медицинского персонала, фотовыставка также имеет целью сбор средств на лечение пострадавших от боевых действий. Сбор станет частью благотворительной деятельности Dobrobut Foundation, в рамках которой фонд помогает военным ВСУ и членам их семей, внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в паллиативном лечении и детям с врожденными пороками сердца. Присоединиться к сбору можно по ссылке .

“С каждым месяцем войны растет количество украинцев, которым нужна качественная и своевременная медицинская помощь. Как единственный благотворительный фонд в Украине, основанный крупной медицинской сетью, мы сосредоточились на лечении пострадавших от боевых действий украинцев и уже оказали помощь на сумму более 20 миллионов гривен. Спасибо всем партнерам и неравнодушным людям, которые приобщаются к нашим инициативам. Каждый вклад – возможность помочь пострадавшим встретить победу Украины здоровыми, а маленьким украинцам – увидеть счастливое будущее!” — отмечает CEO медицинской сети "Добробут" Вадим Шекман.

О медицинской сети "Добробут"

"Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В сети входит 17 медицинских центров в Киеве и Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям. Ежегодно специалисты "Добробута" проводят более 7 000 операций. В сети работает 2700 сотрудников.