“У боротьбі за життя”: у Києві відкрилась благодійна фотовиставка, присвячена роботі медиків

13 вересня за ініціативи медичної мережі “Добробут” за адресою м. Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 3 відкрилась фотовиставка “У боротьбі за життя”, присвячена роботі медичних працівників. Мета проекту — показати залаштунки щоденної роботи медиків в часи війни та зібрати кошти на лікування постраждалих від бойових дій

Щодня, на фронті і в тилу, медики невтомно працюють задля порятунку українських воїнів, цивільних та дітей. Для того, аби привернути увагу до безцінного внеску медиків у збереження людських життів, медична мережа “Добробут” відкрила фотовиставку “У боротьбі за життя”. Експозиція містить кадри, що показують щоденну роботу лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу, а також історії пацієнтів, що одужали завдяки високоякісній медичній допомозі. Кожне фото втілює в собі не лише натхненну роботу та відданість медичного персоналу, а й передає цілий спектр емоцій, які на перший погляд здаються несумісними між собою: радість і сум, страх і надію, розчарування та впевненість у собі.

Фото зробив фотограф Євгеній Завгородній, який понад 10 років знімає як для українських, так і для закордонних ЗМІ. Його фото публікували The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle та інші видання. З початку повномасштабної війни Євгеній також висвітлює життя в Україні, працюючи на деокупованих територіях і в тилу.

Крім вшанування героїчних зусиль медичного персоналу, фотовиставка також має на меті збір коштів на лікування постраждалих від бойових дій. Збір стане частиною благодійної діяльності Dobrobut Foundation, в рамках якої фонд допомагає військовим ЗСУ та членам їхніх сімей, внутрішньо-переміщеним особам, людям, які потребують паліативного лікування, та дітям з вродженими вадами серця. Долучитись до збору можна за посиланням.

“З кожним місяцем війни зростає кількість українців, яким потрібна якісна та вчасна медична допомога. Як єдиний благодійний фонд в Україні, заснований великою медичною мережею, ми зосередилися на лікуванні українців, що постраждали від бойових дій та вже надали допомогу на суму понад 20 мільйонів гривень. Дякуємо всім партнерам та небайдужим людям, які долучаються до наших ініціатив. Кожен внесок — можливість допомогти постраждалим зустріти перемогу України здоровими, а маленьким українцям – побачити щасливе майбутнє!”— наголошує CEO медичної мережі “Добробут” Вадим Шекман.

Про медичну мережу “Добробут”

“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. До мережі входять 17 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку фахівці “Добробуту” проводять понад 7 000 операцій. У мережі працюють 2700 співробітників.