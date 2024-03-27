В "Дронарне" запустили новый курс для инженеров БПЛА при поддержке FAVBET Tech

В этом году FAVBET Tech стала партнером инженерной школы "Дронарня", которая учит украинских военных собирать и ремонтировать современные дроны. Привлечение IT-компании позволило школе почти вдвое увеличить количество рабочих станций для обучения и масштабировать R&D-проекты.

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В марте в "Дронарне" начал обучение новый поток военнослужащих. В течение месяца они учатся собирать, программировать и обслуживать FPV-дроны. Первая неделя — теоретическая, посвященная авионике и электронике, далее — подбор компонентов для собственного проекта, сборка и испытание "птички".

По итогам курса бойцы получают ключевые знания, необходимые для обслуживания дронов, а также могут обучать других военнослужащих.

"Наша сила – в знаниях. Подготовка квалифицированных специалистов, которые могут в полевых условиях диагностировать, ремонтировать и улучшать БПЛА, является важным этапом усиления военных при выполнении боевых задач. Инженерная FPV школа ставит целью повышать инженерные навыки защитников, не терять драгоценное время на поиск специалистов, которые исправят техническую неисправность. Каждый курс не похож на предыдущий. Студенты ставят перед собой задачи и успешно решают их, создавая своими руками изобретения, которые качественно улучшат работу в их подразделениях", — рассказывает "Дронарня".

Фото: Дронарня

Сегодня беспилотники – одни из самых ценных орудий в противостоянии российской агрессии. С помощью FPV-дронов и других беспилотников украинские защитники осуществляют разведку, наводят артиллерию и уничтожают вражескую технику. Поэтому растет потребность в военных специалистах, способных собирать, чинить и настраивать дроны не только в тылу, но и в условиях передовой.

"Favbet Tech поддерживает приближающие победу технологические инициативы. Благодаря усилиям "Дронарне" уже сотни военных получили знания, дающие реальное преимущество на поле боя. Работаем над тем, чтобы объемы обучения росли и дальше", — говорит СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

FAVBET Tech украинская IТ-компания, часть группы компаний FAVBET. Компания специализируется на разработке высоконагруженных систем и AI-технологиях. С первых дней вторжения является частью украинского кибервойска, которое атакует цифровую инфраструктуру врага и разрабатывает ПО для нужд ВСУ.