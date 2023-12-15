В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью

8 декабря 2023 года в агентстве Укринформ состоялся круглый стол "Обсуждение социальной услуги по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью", инициированный ГС "Центр ответственной игры" ( RGC ).

Участие в событии приняли представители Минсоцполитики, Минздрава в лице государственного учреждения "Институт судебной психиатрии Минздрава Украины", НССУ и государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", КРАИЛ, местных органов; заведений, специализирующихся на оказании помощи лицам с игровой зависимостью - клиники МЕДЛЮКС, клиники "АТОС", клиники REHAB, центра адиктологии "New Life", Центра восстановительной и психосоматической медицины "RECOVERY", Международной антинаркотической ассоциации, КНП КМ, — а также ученые, врачи-психиатры, психологи, юристы и другие заинтересованные лица, озабоченные проблематикой игровой зависимости.

Организаторы азартных игр на мероприятии были представлены компанией FAVBET — главным меценатом проекта, уже более года последовательно поддерживающим все его этапы: от первого национального исследования игровой зависимости до практического воплощения рекомендаций по его итогам.

В ходе обсуждения представительница FAVBET Ксения Тюрикова подчеркнула, что патронат нового проекта — продолжение системных усилий компании по созданию экосистемы социально ответственного бизнеса в игорном сегменте: "Уже сейчас инициатива Центра ответственной игры и Минздрава Украины дало ощутимый толчок поиску новых форматов помощи тем категориям лиц Следующий важный шаг — сделать так, чтобы услуги социально-психологической реабилитации начали жить на практическом уровне, а их потенциальные пользователи четко понимали, где и как они могут их получить».

Юрий Юрчук, Ксения Тюрикова, Константин Аймедов

Именно о практическом аспекте реализации Государственного стандарта социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью во время круглого стола говорила глава RGC Ольга Исаева. Она отметила, что для эффективного функционирования системы предоставления социальной услуги людям, зависимым от азартных игр, важно наладить коммуникацию между соответствующими государственными институтами, организаторами азартных игр, а также непосредственно поставщиками социальной услуги.

Ольга Исаева

Представительница государственного регулятора в сфере организации и проведения азартных игр госпожа Кристина Дутка сообщила, что КРАИЛ приветствует внедрение подобного государственного стандарта, так как государственный орган сможет предлагать игрокам соответствующие услуги и минимизировать проявления игровой зависимости.

Кристина Дутка

Другие участники также поддержали разработку социального стандарта и высказали рекомендации по его полноценному функционированию.

Так, Ирина Иванчук из Центра общественного здоровья Минздрава Украины отметила необходимость разграничения сфер влияния, компетенций медицинских или социальных сервисов, чтобы иметь возможность различать, где предоставляется социальная услуга, а где медицинская.

Профессор, доктор психологических наук, руководитель реабилитационных программ клиники "АТОС" Сергей Болтивец подчеркнул, что целью предоставления этой услуги является сохранение жизни человека, поэтому в обществе должна быть сформирована готовность к получению психологической, психотерапевтической или медицинской помощи.

На важный аспект преодоления игровой зависимости обратил внимание руководитель Центра адиктологии "New Life" Ярослав Гарнога, который отметил, что 95% игроков из Украины рассматривают игру как заработок и есть необходимость в том, чтобы о том, что игра — это не заработок, рассказывали на государственном уровне

Ярослав Гарнога, Сергей Болтовец

Александр Нижельский, Ирина Тарасюк, Сергей Шум, Любомир Пытель

Проект государственного стандарта по предоставлению услуги по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью будет обнародован на странице RGC в Фейсбуке и присоединиться к разработке этого социально важного документа сможет каждое заинтересованное лицо.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.