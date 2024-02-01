В ВСУ будет дрон по стандартам НАТО – новые БпЛА Cosmolot Airlines

Проект украинской компании COSMOLOT Cosmolot Airlines продолжает работу по уничтожению врага. Владельцы компании COSMOLOT Арнульф Дамерау и Сергей Потапов финансируют производство первой предсерийной модели БпЛА REX, отвечающей стандартам НАТО full kill chain solution (полный цикл уничтожения цели).

Вооруженные Силы Украины COSMOLOT обеспечит комплексом ребостойкого БПЛА REX, который будет состоять из двух дронов, станции наземного управления и пусковой системы. Стоимость изготовления предсерийной модели составляет 12,5 млн. грн.

В чем эффективность дрона и почему его появление на фронте дает оперативно-тактическое преимущество на поле боя?

БПЛА REX устойчив к РЭБ, обнаруживает, идентифицирует цели и быстро локализует их координаты.

Может самостоятельно выполнять разведку, доразведку, наблюдать в динамике и сопровождать движущуюся цель.

Дрон выбирает боеприпас разных типов в зависимости от цели и транслирует результаты ударов в режиме онлайн по защищенному каналу связи.

Мгновенно оценивает эффективность удара.

В прошлом году Cosmolot Airlines снабдили несколько десятков подразделений ВСУ 50 модернизированными ударными БпЛА Punisher. После изготовления нового дрона REX, комплекс будет передан в 58 ОМПБр для роты снайперов, осенью прошлого года уничтожившей российскую станцию радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью более 200 млн долларов с помощью Punisher.

Эффективность проекта Cosmolot Airlines для ВСУ подтверждена на фронте не один раз. Поэтому COSMOLOT продолжает усиливать войско современным инновационным оружием уже по стандартам НАТО.

“Пути помощи COSMOLOT обеспечивают украинских защитников необходимым. Потому что, сидя в окопах и сложных боях, наши воины не должны думать, где и как взять дрон, авто или другое снаряжение. Они не должны просить людей помочь и думать, как закрыть внеочередной сбор. Это должны делать мы, пока защитники рискуют жизнью. Мы – это украинский ответственный бизнес. Cosmolot будет делать это дальше. Мы только начали делать это вместе», – Арнульф Дамерау, главный инвестор Cosmolot.