В Загребе устроили рождественские праздники для украинских детей при поддержке президента Favbet Foundation Андрея Матюхи

Команда благотворительного фонда Favbet Foundation продолжает традиции празднования для детей, которые из-за войны оказались в других странах. На этот раз Favbet Foundation и лично президент фонда Андрей Матюха подарили рождественское настроение украинским детям в столице Хорватии.

Праздник состоялся в День Святого Николая в волонтерском центре объединения Crvena Kalyna в Загребе. Президент Favbet Foundation Андрей Матюха вместе с командой фонда подарили детям из Украины более 100 ярких канцелярских боксов "Сила в знаниях", где есть все необходимое для учебы и творчества. Праздничного настроения событию добавляли развлечения от аниматоров, увлекательные конкурсы и сладости.

""Клуб супергероев" для нас имеет особое значение, он — символ взаимоподдержки в трудные времена. Каждый ребенок для нас супергерой. Проект уже помог сотням украинских семей военнослужащих и тех, кто из-за войны был вынужден сменить место жительства. Мы будем продолжать поддерживать граждан Украины — столько, сколько нужно. Вместе мы сильнее. Мы уверены, что новые возможности для развития и образования детей, их самореализация — это фундамент нашего будущего. И каждый бокс для учебы, который мы передаем сегодня — это только начало пути", — рассказал Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Фото: Андрей Матюха, президент Favbet Foundation

Канцелярские боксы "Сила в знаниях" — часть большого проекта Favbet Foundation под названием "Клуб Супергероев". Всего в рамках первого этапа проекта в 2023 году команда передала 5500 таких боксов для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ.

В рамках "Клуба" также организованы бесплатные спортивные секции. Также в этом году команда Favbet Foundation вместе с партнерами реализовала бесплатные ІТ-курсы по Python, который завершили более 352 детей. И совсем скоро в рамках "Клуба" будут проводиться новые бесплатные курсы по основам ІТ.

"Каждый день мы с командой вкладываем в свою страну и украинское общество необходимые ресурсы, чтобы после победы наши дети и молодежь имели будущее. Объединив усилия, мы должны создавать условия прежде всего для молодого поколения, чтобы они хотели вернуться, понимали, что родина одна и всегда на родине лучше, чем в любом другом месте", — добавляет Андрей Матюха.

Favbet Foundation — основанный в 2020 благотворительный фонд, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С началом войны 95% проектов фонда было переориентировано на помощь стране, армии и украинцам, пострадавшим от войны.