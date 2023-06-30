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Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины и другие Силы обороны получили уже 130 автомобилей, сообщили представители фонда.

За неделю в распоряжении подразделений ВСУ поступили внедорожник Mitsubishi L200 и микроавтобус Volkswagen Transporter. Mitsubishi L200 уже задействован в выполнении боевых задач и помогает защитникам на передовых позициях Донецкого фронта. Volkswagen Transporter получило подразделение минометчиков, которые также работают на востоке страны.

Фото 2 — Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

"Сегодня каждый автомобиль для ВСУ – это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов. Процесс поиска, закупки и подготовки машин для ВСУ не останавливается ни на минуту. Сегодня мы прошли отметку в 130 автомобилей и работаем дальше – до победы", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Кроме того, компания Favbet в рамках акции "Киберпанк 2023" передала ВСУ очередную партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 для аэроразведки и корректировки артиллерийского огня.

Фото 3 — Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. 

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн. 

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.