Война инноваций: в Украине при поддержке FAVBET стартует масштабный проект по технологической подготовке украинских военных

В Украине стартует масштабный проект подготовки военнослужащих Сил обороны Украины для эффективного применения современных технологий при выполнении боевых задач: технологий БПЛА и других дистанционно пилотируемых средств, связи, радиоэлектронной борьбы и разведки.

Проект реализуется при финансовой поддержке FAVBET. Для военных обучение будет бесплатным.

Имплементирует его организация "Beta — технологии победы", которая является частью проекта Минцифры "Армия дронов" и с 2022 года обучает личный состав и консультирует подразделения Сил обороны. Инструкторы организации с первого года полномасштабной войны проводили базовую подготовку аэроразведчиков и артиллеристов отдельных подразделений бригад, работали с опытными воинскими частями для повышения их квалификации, освоения новых образцов техники и тактических приемов.

"Беспилотные технологии стали геймченджерами на поле боя. С первых дней полномасштабного вторжения мы поддерживаем украинскую армию необходимой техникой, авто и амуницией — по запросам военных. Среди первых корпоративных доноров присоединяемся к масштабным сборам в рамках проектов президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 на приобретение БПЛА, инновационного оборудования для ПВО и морских дронов. Фонд Favbet Foundation и Favbet являются активными участниками проект "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации.

Совместная инициатива с "Beta — технологии победы’’ по технологической подготовке украинских военных предоставит необходимые знания и возможность пройти стажировку и тренировку, овладеть навыками работы с БПЛА и не только. Это актуальный запрос современного военного времени — владеть новейшими милитари-технологиями, и мы стремимся оказать максимальную поддержку украинской армии", — говорит главный партнер проекта, основатель группы компаний FAVBET и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фото: Beta

Старт совместной инициативы будет означать увеличение объемов подготовки, повышение ее качества, фокусировку усилий на обобщении и распространении боевого опыта, развитие возможностей одного из государственных учебных заведений в сфере обороны.

Эффективное применение технологий определяет как военный результат, так и сохранение ценного ресурса — жизнь и здоровье украинских военных. Около 90% ранений с обеих сторон вызваны огнем артиллерии или применением дронов. На атаки FPV-БпЛА приходят около 50% уничтожений бронированной техники, по данным OSINT аналитиков.

"Применение технологий на войне имеет критическую важность, в этом уже никого не нужно убеждать. Генеральная задача — увеличить количество и качество применения высокотехнологичных средств разведки, корректировки, поражения, связи, противодействия, — отмечает соучредитель Beta Федор Сердюк. — В этой сфере уже работают мощные государственные и частные, благотворительные школы и учебные организации, поэтому в Beta четко определяют свою нишу. В первую очередь — обучение планированию операций, связанных с современными технологиями для командиров тактического звена. Также — содействие отдельным государственным учебным институтам в увеличении собственных возможностей. Устойчивое и системное решение — когда военные Сил обороны готовят военных Сил обороны. И еще — обучающие услуги по применению технологий, запрос на которые существенно преувеличивает предложение. В остальные направления будем включаться при ургентной необходимости".

Фото: Beta

"Beta — технологии победы" создана, чтобы дать украинскому войску преимущество на поле боя благодаря эффективному использованию современных технологий, в частности путем улучшения качества аэроразведки. Учит личный состав и консультирует офицеров ВСУ. Самым популярным обучающим курсом является "Разведка и корректировка артиллерийского огня для операторов БПЛА". Beta предоставляет услуги Силам обороны Украины бесплатно, расходы покрывает пул доноров организации.

Фото: Beta

С начала полномасштабной войны в Украине при содействии группы компаний FAVBET, включая FAVBET Foundation, Силы обороны страны получили более 280+ автомобилей, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армия дронов" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24 и более 650 дронов разных типов, в том числе ударного.

Значительный объем благотворительной деятельности группы FAVBET осуществляется при содействии Favbet Foundation. С началом полномасштабного вторжения в составе фонда были созданы военный и гуманитарный хабы, продолжающие работу до сих пор.

На февраль 2024 года общая сумма помощи украинской армии от FAVBET пересекла отметку в 300 млн грн.