Volia TV. Топовый контент для вашего бизнеса

В последние недели, в связи с резкими изменениями на рынке онлайн телевидения Украины, многие гостиницы, бары и рестораны столкнулись с дефицитом услуг качественных телетрансляторов. Но интернет и телевидение – неотъемлемые атрибуты любого бизнеса в сегменте HoReCa. Ведь, находясь в вашем заведении, клиент хочет быть онлайн и наслаждаться качественной музыкой и контентом.

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Компания "Датагруп-Volia" является одним из лидеров сегментов B2C и B2B телеком-рынка Украины и обеспечивает своих клиентов топовым контентом, осуществляя ретрансляцию лучших телеканалов и контента благодаря успешному сотрудничеству с ведущими украинскими и мировыми студиями: Disney, Paramount, FOX, Viasat, AMC и т.д.

Volia TV является одной из лучших платформ, обеспечивающих надежный доступ к топовому ТВ контенту из более 130 украинских и лучших международных телеканалов. Здесь вы найдете прямые трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионатов Англии, Испании, Франции, Германии, а также широкое наполнение контентом различной тематики: кино, музыка, новости, развлечения и спорт.

Наше преимущество как оператора – собственная инфраструктура связи, то есть предоставление и гарантия доступа к сети Интернет и собственный медиасервис Volia TV. Сейчас количество таких сервисов для бизнес-клиентов на рынке существенно ограничено, а предложений, которые предоставляют сразу весь спектр услуг – надежный связь, телевидение и медиаконтент, – наверное, вообще нет ”, – рассказывают в компании "Датагруп-Volia".

Услугами компании пользуются более 1500 отелей, баров и ресторанов, в частности, такие известные сети, как Hyatt, Radisson и "Буковель". Кроме того, компания "Датагруп" является лидером по предоставлению спутникового интернета в Украине. Так что если ваш отель расположен далеко от населенных пунктов, наши услуги пригодятся вам.

Мы сотрудничаем с компанией Volia с 2021 года. До этого телевизионный контент получали со спутника, однако были значительные недостатки: сложность самостоятельного обслуживания оборудования, недостаточный уровень качества изображения и отсутствие доступа к необходимым телеканалам. Поэтому мы начали искать провайдера, который мог бы обеспечить доступ к качественному и интересному телевизионному контенту для трансляции в отеле и взять на себя все аспекты технического обслуживания, ведь качественное телевидение и доступ в Интернет сегодня – важные атрибуты гостиничного бизнеса, залог лояльности гостей и положительной репутации заведения. пакета для публичного показа в отеле , подобрала лучшее технологическое решение и решили проблемы, которые были у нас при спутниковом ТВ. управляющая гостиницей "Апарт отель МарМарос" в Буковеле.

В 2021 году компания Volia признана лучшим национальным поставщиком линейного телеконтента. Компания предлагает бизнес-абонентам широкий выбор каналов с высоким качеством изображения, включая формат HD, разнообразное наполнение пакетов телепрограмм и трансляцию в правовом поле.