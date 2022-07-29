Volia TV. Топовий контент для вашого бізнесу

Останні тижні, у зв’язку із різкими змінами на ринку онлайн телебачення України, багато готелів, барів та ресторанів зіштовхнулись із дефіцитом послуг якісних телетрансляторів. Але інтернет та телебачення – це невід'ємні атрибути будь-якого бізнесу в сегменті HoReCa. Адже, перебуваючи у вашому закладі клієнт хоче бути онлайн та насолоджуватись якісною музикою та контентом.

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Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів сегментів B2C і B2B телеком-ринку України та забезпечує своїх клієнтів топовим контентом, здійснюючи ретрансляцію найкращих телеканалів та контенту, завдяки успішній співпраці з провідними українськими та світовими студіями: Disney, Paramount, FOX, Viasat, AMC тощо.

Volia TV є однією з найкращих платформ, що забезпечує надійний доступ до топового ТБ контенту з більше 130 українських і кращих міжнародних телеканалів. Тут ви знайдете прямі трансляції футбольних матчів Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій, чемпіонатів Англії, Іспанії, Франції, Німеччини, а також широке наповнення контентом різної тематики: кіно, музика, новини, розваги та спорт.

"Наша перевага як оператора – власна інфраструктура зв'язку, тобто надання та гарантія доступу до мережі Інтернет і власний медіасервіс Volia TV. Наразі кількість таких сервісів для бізнес-клієнтів на ринку суттєво обмежена, а пропозицій, які надають одразу весь спектр послуг – надійний зв'язок, телебачення та медіаконтент, – напевно, взагалі немає", – розповідають у компанії "Датагруп-Volia".

Послугами компанії користуються більше 1500 готелів, барів та ресторанів зокрема, такі відомі мережі, як Hyatt, Radisson і "Буковель". Крім того, компанія "Датагруп" є лідером із надання супутникового інтернету в Україні. Тож якщо ваш готель розташований далеко від населених пунктів, наші послуги стануть вам у пригоді.

"Ми співпрацюємо з компанією Volia з 2021 року. До цього телевізійний контент отримували із супутника, однак були значні недоліки: складність самостійного обслуговування обладнання, недостатній рівень якості зображення та відсутність доступу до необхідних телеканалів. Тому ми почали шукати провайдера, який би міг забезпечити доступ до якісного та цікавого телевізійного контенту для трансляції в готелі та взяти на себе всі аспекти технічного обслуговування. Адже якісне телебачення та доступ до Інтернету сьогодні – важливі атрибути готельного бізнесу, запорука лояльності гостей та позитивної репутації закладу. Дякую компанії Volia, яка сформувала оптимальне наповнення ТБ пакету для публічного показу в готелі, підібрала краще технологічне рішення та вирішили проблеми, які були в нас при супутниковому ТБ. Якість та наповнення послуги телебачення відразу стали помітні нашим гостям" – коментує співпрацю з Volia, Олександра Олексюк - керуюча готелем "Апарт готель МарМарос" в Буковелі.

У 2021 році компанію Volia визнано кращим національним постачальником лінійного телеконтенту. Компанія пропонує бізнес-абонентам широкий вибір каналів із високою якістю зображення, у тому числі у форматі HD, різноманітне наповнення пакетів телепрограм і трансляцію у правовому полі.