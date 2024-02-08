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Выход из окружения, освобождение Херсона и жизнь после травмы: История Вячеслава Смыслова, получившего бионический протез от FAVBET

Выход из окружения, освобождение Херсона и жизнь после травмы: История Вячеслава Смыслова, получившего бионический протез от FAVBET

В прошлом году компания FAVBET проводила акцию “Киберпанк 2023” в поддержку ВСУ. Закупали дроны, антидронные ружья и тепловизоры. Финальным проектом акции стали "Люди будущего", в рамках которого FAVBET профинансировал установку современного бионического протеза одному из пациентов львовского центра "Незламні". Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

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Фото 2 — Выход из окружения, освобождение Херсона и жизнь после травмы: История Вячеслава Смыслова, получившего бионический протез от FAVBET

Съемочная группа издания Sportarena во главе с журналистом Никитой Дмитрулиным встретилась с Вячеславом и его женой Русланой, чтобы записать их историю, в которой, несмотря на все испытания войны, главным мотивом остаются любовь, взаимная поддержка и вера в счастливое будущее.

Смотрите видео на официальном Ютуб-канале Sportarena.

Вячеслав – украинский военнослужащий и отец троих детей. Мужчина родился и вырос в Мариуполе, в 2015 присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать родной город от российского нашествия. Полномасштабное вторжение Вячеслав встретил уже как демобилизованный, однако в первый же день вывез жену и детей в Умань и вернулся снова стать к оружию.

Впрочем, в то время Мариуполь уже был в окружении, поэтому мужчине пришлось две недели прятаться в соседней Розовке, а затем вместе со знакомым выезжать через вражеские блокпосты на подконтрольную Украине территорию. Вячеслав – участник боевых действий и имеет татуировку трезубца на груди, а это в глазах российских окупантов смертельный приговор. Пройти несколько вражеских блокпостов помогла смекалка, нрав и, по мнению самого мужчины, вмешательство высших сил.

"То, что уехал и нигде как других не заставили снять футболку – божье чудо, иначе не скажешь", – рассказывает он.

Фото 3 — Выход из окружения, освобождение Херсона и жизнь после травмы: История Вячеслава Смыслова, получившего бионический протез от FAVBET

После выезда с оккупированных территорий Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней среди первых вошел в Херсон, а позже сдерживал "вагнеров" на бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие – многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя. После продолжительной реабилитации попал в центр "Незламні", где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании FAVBET. Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся в мирную жизнь и вместе с женой занимается воспитанием детей. Однако мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с собратьями.

"Слава Смысл - настоящий киборг, и для меня лично - пример большой несокрушимости", - говорит Никита Дмитрулин.