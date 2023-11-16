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XI Всеукраинский студенческий конкурс торговой рекламы
24 ноября 2023 года в Государственном торгово-экономическом университете г. Киева состоится грандиозное событие: XI Всеукраинский студенческий конкурс торговой рекламы.
Цель конкурса – повышение уровня подготовки будущих специалистов для сферы рекламы, связей с общественностью, маркетинга и смежных специальностей, отработка ими полученных навыков разработки идей рекламных материалов и их воплощение с помощью современных графических редакторов, программ монтажа видео, настольных издательских систем, других специализированных программных продуктов в практическую деятельность .
Ежегодный конкурс – это 500+ участников, 10 номинаций, 15+ партнеров, подарки и призы, популяризация и реклама в социальных сетях, освещение событий на сайте университета.
Координаторами конкурса и руководителями номинаций выступили представители кафедры журналистики и рекламы Государственного торгово-экономического университета.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Номинации Конкурса:
1 . Печатная реклама
2 . Инфографика в рекламе
3. Фирменный стиль
4. Видеореклама
5. Аудиореклама
6. Интернет-реклама
7. Проект рекламной кампании
8. Реклама, созданная юниорами
Тематические номинации :
9. Гендерно- чувствительная реклама
10. Russian Bravery | Будь смелым (Be Brave Like Ukraine)
Определение лучших творческих работ будут проводить известные члены жюри:
- Мазараки Анатолий, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор Государственного торгово-экономического университета;
- Янков Илья, независимый креативный директор, основатель Yankov Club, первое в Украине золото Cannes Lions, 12+ европейских наград, креатив для Snickers, Pepsi, Lexus, Toyota, Сильпо, Sense Bank;
- Петрусяк Михаил, руководитель отдела дизайна и креативный директор Lexus и Toyota в BBDO Ukraine, международные награды на фестивалях рекламы и дизайна, креатив для Lays, Pepsi, Stella Artois, Lexus, Toyota;
- Бучинская Елена, председатель Киевского Регионального Представительства ИГКР (Индустриального гендерного комитета рекламы), к.э.н., доцент;
- Гринчук Инна, директор по работе с клиентами BRAIN TANK;
- Делюков Алексей, директор исследовательского агентства "Reasearch.ua";
- Попель Анатолий, основатель и руководитель CASES и Креативной Практики;
- Добровольская Виктория, директор по репертуару сети кинотеатров "Оскар";
- Евлаш Илья, начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины;
- Жупикова Елена, основательница компании |KA Group;
- Колейчик Оксана, владелец украинского бренда обуви "Взутик";
- Хомик Наталья, директор по маркетингу сети шопинг центров "Территория минимальных цен" ;
- Рубцова Анастасия, PR Lead ProCheese, Ardis Group;
- Мевша Мария, руководитель проектов регионального развития АО " Укргаздобыча " ;
- Родионова Евгения, основательница агентства диджитал -маркетинга "Content.UA";
- Сокальская Ольга, marketing Specialist, Universe;
- Таран Александра, соучредительница и SMM-менеджер украинского бренда авторского чая "Гербата";
- Шуляк Богдан, основатель студии анимации и маркетинговых коммуникаций "Goodstory Studio";
- Лежнев Александр, доцент кафедры графического дизайна, кандидат искусствоведения по дизайну, заслуженный художник Украины.
Язык Конкурса : украинский и английский.
Участниками Конкурса могут быть юниоры и соискатели высшего образования любой формы обучения.
Количество представленных работ (серий работ) от одного (двух) авторов или творческого коллектива неограниченное.
Основными критериями оценивания жюри конкурсных работ являются:
- креативность (сила рекламной идеи) – 60%
- качество исполнения – 40 %.
Победители будут отмечены Кубком Гран При, дипломами и подарками.
Выставка работ (online/ofline) и награждение состоится 24 ноября 2023 в 10:00 в Государственном торгово-экономическом университете по адресу: г. Киев, ул. Киото,19.
Более подробная информация о Конкурсе по ссылке:
- на сайте кафедры
- в оргкомитете конкурса: [email protected]
Для дополнительной информации контактное лицо: Диана Файвишенко , заведующий кафедрой журналистики и рекламы Государственного торгово-экономического университета +3 8050 908 48 10