24 ноября 2023 года в Государственном торгово-экономическом университете г. Киева состоится грандиозное событие: XI Всеукраинский студенческий конкурс торговой рекламы.

Цель конкурса – повышение уровня подготовки будущих специалистов для сферы рекламы, связей с общественностью, маркетинга и смежных специальностей, отработка ими полученных навыков разработки идей рекламных материалов и их воплощение с помощью современных графических редакторов, программ монтажа видео, настольных издательских систем, других специализированных программных продуктов в практическую деятельность .

Ежегодный конкурс – это 500+ участников, 10 номинаций, 15+ партнеров, подарки и призы, популяризация и реклама в социальных сетях, освещение событий на сайте университета.

Координаторами конкурса и руководителями номинаций выступили представители кафедры журналистики и рекламы Государственного торгово-экономического университета.

Номинации Конкурса:

1 . Печатная реклама

2 . Инфографика в рекламе

3. Фирменный стиль

4. Видеореклама

5. Аудиореклама

6. Интернет-реклама

7. Проект рекламной кампании

8. Реклама, созданная юниорами

Тематические номинации :

9. Гендерно- чувствительная реклама

10. Russian Bravery | Будь смелым (Be Brave Like Ukraine)

Определение лучших творческих работ будут проводить известные члены жюри:

- Мазараки Анатолий, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор Государственного торгово-экономического университета;

- Янков Илья, независимый креативный директор, основатель Yankov Club, первое в Украине золото Cannes Lions, 12+ европейских наград, креатив для Snickers, Pepsi, Lexus, Toyota, Сильпо, Sense Bank;

- Петрусяк Михаил, руководитель отдела дизайна и креативный директор Lexus и Toyota в BBDO Ukraine, международные награды на фестивалях рекламы и дизайна, креатив для Lays, Pepsi, Stella Artois, Lexus, Toyota;

- Бучинская Елена, председатель Киевского Регионального Представительства ИГКР (Индустриального гендерного комитета рекламы), к.э.н., доцент;

- Гринчук Инна, директор по работе с клиентами BRAIN TANK;

- Делюков Алексей, директор исследовательского агентства "Reasearch.ua";

- Попель Анатолий, основатель и руководитель CASES и Креативной Практики;

- Добровольская Виктория, директор по репертуару сети кинотеатров "Оскар";

- Евлаш Илья, начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины;

- Жупикова Елена, основательница компании |KA Group;

- Колейчик Оксана, владелец украинского бренда обуви "Взутик";

- Хомик Наталья, директор по маркетингу сети шопинг центров "Территория минимальных цен" ;

- Рубцова Анастасия, PR Lead ProCheese, Ardis Group;

- Мевша Мария, руководитель проектов регионального развития АО " Укргаздобыча " ;

- Родионова Евгения, основательница агентства диджитал -маркетинга "Content.UA";

- Сокальская Ольга, marketing Specialist, Universe;

- Таран Александра, соучредительница и SMM-менеджер украинского бренда авторского чая "Гербата";

- Шуляк Богдан, основатель студии анимации и маркетинговых коммуникаций "Goodstory Studio";

- Лежнев Александр, доцент кафедры графического дизайна, кандидат искусствоведения по дизайну, заслуженный художник Украины.

Язык Конкурса : украинский и английский.

Участниками Конкурса могут быть юниоры и соискатели высшего образования любой формы обучения.

Количество представленных работ (серий работ) от одного (двух) авторов или творческого коллектива неограниченное.

Основными критериями оценивания жюри конкурсных работ являются:

креативность (сила рекламной идеи) – 60%

качество исполнения – 40 %.

Победители будут отмечены Кубком Гран При, дипломами и подарками.

Выставка работ (online/ofline) и награждение состоится 24 ноября 2023 в 10:00 в Государственном торгово-экономическом университете по адресу: г. Киев, ул. Киото,19.

Более подробная информация о Конкурсе по ссылке:

Для дополнительной информации контактное лицо: Диана Файвишенко , заведующий кафедрой журналистики и рекламы Государственного торгово-экономического университета +3 8050 908 48 10