24 листопада 2023 року у Державному торговельно-економічному університеті м. Києва відбудеться грандіозна подія: ХІ Всеукраїнський студентський конкурс торговельної реклами

Мета конкурсу – підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців для сфери реклами, зв’язків із громадськістю, маркетингу та суміжних спеціальностей, відпрацювання ними отриманих навичок розробки ідей рекламних матеріалів та їх втілення за допомогою сучасних графічних редакторів, програм монтажу відео, настільних видавничих систем, інших спеціалізованих програмних продуктів у практичну діяльність.

Щорічний конкурс – це 500+ учасників, 10 номінацій, 15+ партнерів, подарунки та призи, популяризація та реклама у соціальних мережах, висвітлення подій на сайті університету.

Координаторами конкурсу та керівниками номінацій виступили представники кафедри журналістики та реклами Державного торговельно-економічного університету.

Номінації Конкурсу:

1. Друкована реклама

2. Інфографіка в рекламі

3. Фірмовий стиль

4. Відеореклама

5. Аудіореклама

6. Інтернет-реклама

7. Проєкт рекламної кампанії

8. Реклама, створена юніорами

Тематичні номінації:

9. Гендерно-чутлива реклама

10. Ukrainian Bravery | Будь сміливим (Be Brave Like Ukraine)

Визначення кращих творчих робіт будуть проводити відомі члени журі:

- Мазаракі Анатолій, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Державного торговельно-економічного університету;

- Янков Ілля, незалежний креативний директор, засновник Yankov Club, перше в Україні золото Cannes Lions, 12+ європейських нагород, креатив для Snickers, Pepsi, Lexus, Toyota, Сільпо, Sense Bank;

- Петрусяк Михайло, керівник відділу дизайну та креативний директор Lexus та Toyota в BBDO Ukraine, міжнародні нагороди на фестивалях реклами та дизайну, креатив для Lays, Pepsi, Stella Artois, Lexus, Toyota;

- Бучинська Олена, голова Київського Регіонального Представництва ІГКР (Індустріального гендерного комітету реклами), к.е.н., доцент;

- Гринчук Інна, директор по роботі з клієнтами BRAIN TANK;

- Делюков Олексій, директор дослідницької агенції "Reasearch.ua";

- Попель Анатолій, засновник та керівник CASES та Креативної Практики;

- Добровольська Вікторія, директор з репертуару мережі кінотеатрів "Оскар";

- Євлаш Ілля, начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України;

- Жупікова Олена, засновниця компанії |KA Group;

- Колейчик Оксана, власник українського бренду взуття "Взутік";

- Хомік Наталія, директор з маркетингу мережі шопінг центрів "Територія мінімальних цін";

- Рубцова Анастасія, PR Lead ProCheese, Ardis Group;

- Мевша Марія, керівник проєктів регіонального розвитку АТ "Укргазвидобування";

- Родіонова Євгенія, засновниця агенції діджитал-маркетингу "Content.UA";

- Сокальська Ольга, marketing Specialist, Universe;

- Таран Олександра, співзасновниця та SMM-менеджер українського бренду авторського чаю "Гербата";

- Шуляк Богдан, засновник студії анімації і маркетингових комунікацій "Goodstory Studio";

- Лєжнєв Олександр, доцент кафедри графічного дизайну, кандидат мистецтвознавства з дизайну, заслужений художник України.

Мова Конкурсу: українська та англійська.

Учасниками Конкурсу можуть бути юніори та здобувачі вищої освіти будь-якої форми навчання.

Кількість поданих робіт (серій робіт) від одного (двох) авторів або творчого колективу необмежена.

Основними критеріями оцінювання журі конкурсних робіт є:

креативність (сила рекламної ідеї) – 60 %

якість виконання – 40 %..

Переможці будуть відзначені Кубком Гран Прі, дипломами та подарунками.

Виставка робіт (online/ofline) та нагородження відбудеться 24 листопада 2023 року о 10:00 у Державному торговельно-економічному університеті за адресою: м. Київ, вул. Кіото,19.

Більш детальна інформація про Конкурс за посиланням:

Для додаткової інформації контактна особа: Діана Файвішенко, завідувач кафедри журналістики та реклами Державного торговельно-економічного університету +3 8050 908 48 10