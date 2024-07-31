Хранение вина: от античных амфор до боксбойтеля

Задумывались ли вы о вине, которое вы ежедневно видите на полках магазинов – откуда появились такие бутылки, и почему они выглядят именно так, а не иначе? Сегодня мы сделаем экскурс в историю хранения вина, узнаем, чем отличается современное вино от средневекового и узнаем о происхождении этого любимого многими напитками.

Виноделие возникло в эпоху неолита около 8000 лет до нашей эры в районе Закавказья, Восточной Анатолии и севере гор Загрос (современный Иран). Давние археологические находки в Грузии, а именно "квевры", в которых хранилось вино, были датированы не менее 8000 лет до нашей эры.

Впоследствии виноделие распространялось на соседние регионы: в Месопотамию, Грецию, Кипр.

На территории Греции найдены следы целенаправленного прессования винограда, относящегося к 5 тыс. лет до н. е., что является доказательством раннего производства вина в этом регионе.

По данным археологии в Древнем Египте вино употреблялось уже в 3150 году до н. е..

В 1980 году в гробнице в Синьяне (провинция Хэнань, Китай) обнаружили 2 целые бутылки с вином, разлитые в 1300 г. до н. е. Это вино считается старейшим в мире.

Так что вино – один из самых древних алкогольных напитков в мире!

А в чем хранили вино? Современных бутылок еще не существовало, да и само вино сильно отличалось от современного: оно содержало гораздо меньше алкоголя и довольно быстро превращалось в уксус. Рассмотрим, как наши предки хранили вина и когда возникла современная бутылка.

Знание о том, как созревает вино в хорошо запечатанных амфорах, было широко распространено в Древней Греции, а затем среди римлян. Римляне даже использовали специальные пробки. Однако, подобно многим достижениям древнего мира, эти знания были утрачены в средние века. На протяжении многих веков вино просто хранилось и продавалось в бочках и ведрах. Затем для потребления оно разливалось в банки или кружки. Однако гигиеническое состояние этих емкостей (в некоторых случаях это были просто мешки из шкур) вызвало быстрое окисление вина. Из-за этого напиток терял вкус или превращался в уксус, когда бактерия acetobacter aceti вступала в контакт с кислородом. Следовательно, бочки должны были либо храниться наполненными, чтобы минимизировать зону контакта с воздухом , либо быть выпитыми как можно скорее.

Предварительная инкарнация бутылки – это каменные кувшины для переливания вина из бочек. Их производили с все более узким горлышком, и в итоге его можно было запечатать. Такие материалы, как олово или древесина, также использовались для ранних форм посуды для вина.

В XVII веке произошли два события, коренным образом изменившие виновное производство. Первая – использование пробки и стеклянных бутылок, что позволило хранить и транспортировать вина в практически герметичной среде. До этого в бутылки вино разливали только перед подачей на стол, а для хранения использовались бочки. Второе событие – рост популярности крепких вин, таких как портвейн, мадера и херес. Добавление алкоголя использовалось в качестве консерванта, что позволяло винам выдерживать длинные морские путешествия в Англию, Америку и Ост-Индию.

Долгое время первые бутылки закрывали заглушками, сделанными из кожи, ткани, воска или дерева. Однако окончательный прорыв для винной бутылки наступил, когда была изобретена пробка, изготовленная из коры испанского и португальского дубов. Благодаря своей эластичности и стабильности пробка обеспечила настоящую герметичность, а значит, позволила вину медленно созревать.

Форма бутылок зависит от типа вина и региона, где оно производится.

Виновную бутылку можно условно разделить на следующие части: горлышко, плечо, основная часть и дно.

Часто дно бутылки под выдержанное красное вино делают с углублением, называемым пунтом. Пунт служит для усиления дна бутылки (особенно это важно для стеклотары с игристым вином). В этом случае давление в вине распространяется на большую поверхность и уменьшается риск разрыва бутылки. Более крепкие бутылки легче переносят долгую транспортировку по земле или воде.

Рассмотрим основные формы бутылок:

Бордоска. Считается наиболее распространенным. Ее главные приметы – вытянутый узкий цилиндр и широкие, закругленные плечи. Стандартная высота изделия – 28-34 см, диаметр – 7-8 см, дно – вогнутое. Ровный цилиндр удобен для хранения бутылок в горизонтальном положении, а высокие плечики предотвращают попадание осадка в шейку, что весьма актуально с учетом стилистики бордоских вин и их «тяготения» к выдержке. Для красных вин используются бутылки темно-зеленого стекла, для белых сухих – светло-зеленого. Розовые и белые десертные обычно разливаются в прозрачные бутылки. Бургундский Второй по популярности вид – бургундской формы. «Бургундия» – бутылка с массивным основанием и наклонными плечами. Она ниже и шире, чем ее бордоский родственник. Сепажные шардоне и пено-нуары со всего мира почти всегда разливаются в бутылки бургундского типа. Шампанская. Это, в сущности, усиленный вариант "бургундии". Форма этой бутылки разработана в соответствии с особенностями напитка. Толстое стекло, наклонные плечи и глубокое углубление на дне помогают распределять давление внутри бутылки: оно может достигать 6 атмосфер. Ронская. Винные бутылки из Долины Роны похожи на бургундские, но обычно немного уже в диаметре. Такой тип бутылки используют для Ширазов из Нового Света, а также в разных регионах для вин, похожих по стилю на Ронский. Рейнская. За изящную форму ее еще называют "флейта". Узкая, высокая, с невнятными, наклонными плечами. Чаще «рейнский» вариант используют для классических сортов винограда, таких как Рислинг, Мюллер-Тургау, а также Гевюрцтраминер. Кьянти. Эта бутылка имеет округлый корпус, изогнутое дно и частично покрыта "соломенной корзинкой". Корзина, как правило, сделана из болотных сорняков, высушенных на солнце. Корзина обеспечивает дополнительную защиту при транспортировке и хранении. Бутылка единственная в своем роде, также называемая fiasco. Кьянти – красное итальянское вино, произведенное в Тоскане. Клавелен. Это особенная бутылка, предназначенная исключительно для Vin Jaune (желтое вино). Vin Jaune является уникальным и оно не похоже на любое другое вино, как и сама бутылка. Невысокая, коренастая, ее объем всего 620 мл. Кот-де-Прованс. В основном используются для розовых вин, реже для красных. Некоторые производители до сих пор используют данный тип бутылки вина, имеющего оригинальную форму. Ее также называют "корсет" благодаря сужению в основе бутылки. Боксбойтель. Бутылка в виде сплющенного эллипса с короткой горловиной. Ее родина – немецкая Франкония, где первые пузатые сосуды использовали для вина еще в начале XVIII века. Интересный факт: форма бутылки официально защищена внутри ЕС. Кроме Германии, ее разрешено использовать для разлива некоторых вин в Италии, Греции и Португалии.

Также бутылки отличаются по цвету стекла. К примеру, немецкий рислинг обычно разливают в зеленое или коричневое стекло. Зеленое стекло означает, что вино из региона Мозель, а коричневое – из Рейнгау. Как правило, большинство вин упаковывают в янтарные или зеленые стеклянные бутылки, поскольку они могут противостоять ультрафиолетовым лучам, вредным для вина. Обычно прозрачные винные бутылки используются для хранения белого и розового вина, которое употребляется в первые 2 года.

Синий цвет бутылок используется не часто и особенно для игристых вин. Синий цвет также не пропускает ультрафиолет, портящий вина. Некоторые изготовители вина сознательно выбирают именно синий цвет, чтобы подчеркнуть уникальность своего бренда. Яркий пример – это немецкое вино Latinium, которое продается в Украине с 2016 года и уже успело завоевать благосклонность многих украинцев. Ведь именно благодаря необычному цвету бутылки это вино получило лозунг «Твой Latinium – твои правила» и стало частым гостем на многих светских событиях в Украине. Если вы любите устанавливать собственные правила и отличаться от других, рекомендуем попробовать Latinium, которое готово разделить с вами праздничные и особые моменты в жизни!