1 356 российских торговых марок в Украине под защитой

16 торговых марок, имеющих русское происхождение, смогли продлить срок действия свидетельства в Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) с начала полномасштабной войны. Всего более 1,3 тысяч торговых марок РФ до сих пор остаются под юридической защитой в Украине. Больше всего таких ТМ сосредоточено в сфере рекламных и бизнес-услуг. Среди остающихся под защитой брендов есть хорошо знакомые украинцам названия: Агуша, Чудо, Простоквашино, Майский, Curtis и другие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Каждый 2 бренд с русскими корнями остается под юридической защитой в Украине.

Аналитики напоминают, что с начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на любые регистрационные действия для резидентов РФ и Белоруссии. Это означает, что они не могут передавать права собственности на торговые марки или осуществлять другие подобные операции. В то же время продление срока действия свидетельства не запрещено и именно этим воспользовались владельцы части брендов.

Да, УКРНОИВИ уже продолжил защиту для 16 таких торговых марок с начала полномасштабной войны. Среди них противоэпилептический препарат Альгерика, алкогольные напитки Смирновъ и как отдельная торговая марка — изображение ТМ Простоквашино.

Всего 1356 из 3238 российских торговых марок, зарегистрированных в Украине накануне полномасштабного вторжения, до сих пор остаются под юридической защитой. Почти каждый второй бренд с российскими корнями сохранил свой правовой статус.

Больше всего таких торговых марок сосредоточено в сфере рекламных и бизнес-услуг — 454 бренда. Значительное количество также приходится на медицинские и гигиенические препараты (383), бумажную продукцию и канцелярию (243), пищевые продукты и приправы (192). Аналитики отмечают, что одна торговая марка может быть зарегистрирована в нескольких классах, поэтому эти цифры пересекаются.

Среди остающихся под защитой брендов есть хорошо знакомые украинцам названия: " Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майский", Curtis, Richard, "Балтика" и другие. Многие годы присутствовали на украинском рынке, и даже сейчас их юридические права формально защищены.

При этом у 196 торговых марок уже истек срок действия свидетельства, однако в реестрах УКРНОИВИ они до сих пор отражаются как действующие — до момента официальной публикации соответствующих изменений. Так что фактическое количество активных ТМ может быть несколько меньше, но юридически ситуация выглядит именно так.

Свидетельство на торговую марку действует 10 лет и может возобновляться, поэтому некоторые из этих брендов могут оставаться в украинском правовом поле минимум до 2033 года.

В настоящее время 23 торговых марки находятся под санкциями СНБО, в частности, связаны с такими именами, как Григорий Лепс или Альфа-Банк. Однако они все равно остаются зарегистрированными и формально защищенными в Украине.

В то же время, автоматически отменить торговую марку только из-за российского происхождения собственника невозможно — для этого нужно отдельное решение суда. Если же активы собственника взимаются в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда, права на такие торговые марки переходят под контроль Фонда госимущества Украины.

По данным Украинского национального офиса интеллектуальной собственности и инноваций, 2573 заявления на регистрацию торговой марки иностранцами было подано в 2025 году. Более 40% из них принадлежат компаниям из США, Кипра и Швейцарии. Большинство из них занимаются медицинскими и ветеринарными препаратами, рекламой и администрированием.