1 356 російських торговельних марок в Україні досі під захистом

16 торгових марок, що мають російське походження, змогли продовжити термін дії свідоцтва в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) від початку повномасштабної війни. Загалом понад 1,3 тисячі торговельних марок РФ досі залишаються під юридичним захистом в Україні. Найбільше таких ТМ зосереджено у сфері рекламних і бізнес-послуг. Серед брендів, які залишаються під захистом, є добре знайомі українцям назви: Агуша, Чудо, Простоквашино, Майський, Curtis та інші.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кожен 2 бренд із російським корінням залишається під юридичним захистом в Україні

Аналітики нагадують, що від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на будь-які реєстраційні дії для резидентів РФ та Білорусі. Це означає, що вони не можуть передавати права власності на свої торговельні марки чи здійснювати інші подібні операції. Водночас продовження строку дії свідоцтва не заборонене — і саме цим скористалися власники частини брендів.

Так, УКРНОІВІ уже продовжив захист для 16 таких торговельних марок від початку повномасштабної війни. Серед них протиепілептичний препарат "Альгерика", алкогольні напої "Смирновъ" та як окрема торгова марка — зображення ТМ "Простоквашино".

Загалом 1 356 зі 3 238 російських торговельних марок, зареєстрованих в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, досі залишаються під юридичним захистом. Майже кожен другий бренд із російським корінням зберіг свій правовий статус.

Найбільше таких торговельних марок зосереджено у сфері рекламних і бізнес-послуг — 454 бренди. Значна кількість припадає також на медичні та гігієнічні препарати (383), паперову продукцію і канцелярію (243), харчові продукти та приправи (192). Аналітики зазначають, що одна торгова марка може бути зареєстрована одразу в кількох класах, тому ці цифри перетинаються.

Серед брендів, які залишаються під захистом, є добре знайомі українцям назви: "Агуша", "Чудо", "Простоквашино", "Майський", Curtis, Richard, "Балтика" та інші. Багато з них роками були присутні на українському ринку, і навіть зараз їхні юридичні права формально захищені.

При цьому, у 196 торговельних марок вже сплив термін дії свідоцтва, однак у реєстрах УКРНОІВІ вони досі відображаються як чинні — до моменту офіційної публікації відповідних змін. Тож фактична кількість активних ТМ може бути дещо меншою, але юридично ситуація виглядає саме так.

Свідоцтво на торговельну марку діє 10 років і може поновлюватися, тож деякі з цих брендів можуть залишатися в українському правовому полі щонайменше до 2033 року.

Наразі 23 торговельні марки перебувають під санкціями РНБО, зокрема, пов’язані з такими іменами, як Григорій Лепс або Альфа-Банк. Проте вони все одно залишаються зареєстрованими і формально захищеними в Україні.

Водночас автоматично скасувати торговельну марку лише через російське походження власника неможливо — для цього потрібне окреме рішення суду. Якщо ж активи власника стягуються в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду, то права на такі торговельні марки переходять під контроль Фонду держмайна України.

За даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, 2 573 заяви на реєстрацію торгової марки іноземцями було подано у 2025 році. Понад 40% з них належать компаніям з США, Кіпру та Швейцарії. Більшість з них займаються медичними і ветеринарними препаратами та рекламою й адмініструванням.