200 САУ и совместное производство БПЛА: Украина получит подкрепление от немецких партнеров на €1,2 млрд

Украина и Германия официально закрепили ряд стратегических договоренностей на общую сумму более 1,2 млрд евро. Новый пакет контрактов гарантирует бесперебойную поставку техники и развитие украинского ОПК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Главные направления сотрудничества

Крупнейшим проектом станет производство 200 украинских самоходных артустановок "Богдана" на современном немецком шасси Zetros. Стоимость проекта - 750 млн евро, что позволит существенно нарастить огневую мощь ВСУ.

Кроме того, Германия инвестирует 200 млн евро в закупку украинских беспилотников. В частности, стартует совместное производство БПЛА "Линза" (кооперация Frontline Robotics и Quantum Systems), что позволит масштабировать разведку на фронте.

Также заключен долгосрочный контракт на поставку запчастей для систем Patriot. Теперь восстановление и модернизация комплексов будет происходить гораздо быстрее. Также официально объявлено о передаче двух систем Patriot и девятой установки IRIS-T.

В рамках договоренностей подписаны договоры на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ, которые являются критически важными для защиты наших военных от вражеских дронов.

Благодаря договоренностям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить в поддержку Украины 11,5 млрд евро.

"Благодарю министра обороны Бориса Писториуса за объявление этой важной поддержки во время "Рамштайна". Особенно ценим передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T. Это поможет защитить украинские города и усиливает европейскую безопасность", — заявил Шмигаль.

Напомним, Германия передала Украине и две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.