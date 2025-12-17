200 САУ та спільне виробництво БпЛА: Україна отримає підкріплення від німецьких партнерів на €1,2 млрд

Україна та Німеччина офіційно закріпили низку стратегічних домовленостей на загальну суму понад 1,2 млрд євро. Новий пакет контрактів гарантує безперебійне постачання техніки та розвиток українського ОПК.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Головні напрямки співпраці

Найбільшим проєктом стане виробництво 200 українських самохідних артустановок "Богдана" на сучасному німецькому шасі Zetros. Вартість проєкту — 750 млн євро, що дозволить суттєво наростити вогневу міць ЗСУ.

Крім того, Німеччина інвестує 200 млн євро в закупівлю українських безпілотників. Зокрема, стартує спільне виробництво БпЛА "Лінза" (кооперація Frontline Robotics та Quantum Systems), що дозволить масштабувати розвідку на фронті.

Також укладено довгостроковий контракт на постачання запчастин для систем Patriot. Тепер відновлення та модернізація комплексів відбуватиметься значно швидше. Також офіційно оголошено про передачу ще двох систем Patriot та дев'ятої установки IRIS-T.

У рамках домовленостей підписано договори на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ, які є критично важливими для захисту наших військових від ворожих дронів.

Завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.

"Вдячний міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час "Рамштайну". Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні ще в серпні. Крім того, українська армія вже отримала дев'яту систему IRIS-T.