2026 год может стать переломным для рынка медицинского каннабиса в Украине — эксперт

Украинский рынок медицинского каннабиса имеет потенциал для перехода от формальной легализации к реальному функционированию уже в 2026 году. Важными факторами есть потенциал внутреннего производства и интерес иностранных инвесторов.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил Геннадий Шабас, руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса.

По его словам, первым ключевым трендом является изменение качества самого рынка.

"2026 может стать годом перехода от "символической легализации" к реальному функционированию рынка. При условии принятия клинических протоколов, расширения перечня показаний и упрощения доступа для врачей и аптек, рынок начнет расти не только в объемах, но и в доверии со стороны медицинского сообщества", — подчеркнул Геннадий Шабас.

Вторым важным направлением он называет развитие внутреннего производства медицинского каннабиса, поскольку Украина имеет значительный потенциал во внутреннем производстве.

"Отечественное выращивание и переработка медицинского каннабиса - это не только о лечении, но и о новой отрасли фармацевтической и аграрной экономики: рабочие места, налоги, экспорт в перспективе 3-5 лет", — отметил руководитель ассоциации.

Отдельно эксперт обращает внимание на инвестиционные перспективы и интерес иностранного бизнеса к этому сегменту в Украине.

"2026 год может стать переломным с точки зрения инвестиций. Уже сегодня мы видим интерес со стороны европейских компаний, которые рассматривают Украину как будущий производственный хаб в Восточной Европе – при условии понятных правил игры и прогнозируемой государственной политики", — подчеркнул он.

Напомним, Кабмин утвердил квоты на медицинский каннабис — в 2026 году разрешил выработать 493 кг и импортировать 592 кг ТГК (психоактивного вещества каннабиса).

В то же время руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас заявил, что заявленные Кабмином квоты не смогут охватить 6 миллионов больных, которые, по предварительной оценке Минздрава, могут нуждаться в лекарстве на основе тетрогидроканабинола (ТГК — активного вещества каннабиса).