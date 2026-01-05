Правительство в 2026 году разрешило выработать 493 кг и импортировать 592 кг ТГК — психоактивного вещества каннабиса.

Кабинет Министров Украины утвердил объемы квот на 2026 год, в пределах которых разрешено выращивать, производить, хранить и импортировать наркотические средства и психотропные вещества, включая медицинский каннабис. Решение принято постановлением от 29 декабря 2025 г. и вступило в силу с 1 января 2026 г. как ежегодный механизм государственного контроля за легальным оборотом подконтрольных веществ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Кабмин.

Это первое квотирование, в котором официально определены объемы для субстанций на основе медицинского каннабиса. По данным Минздрава, они сформированы с учетом медицинских, научных и производственных нужд, а также рисков, связанных с оборотом наркотических веществ.

По данным правительства, на 2026 год разрешено произвести 493 кг медицинского каннабиса и импортировать 592 кг соответствующих субстанций и готовых лекарственных препаратов.

Квоты включают как выращивание растений, так и ввоз субстанций для научной, медицинской и фармацевтической деятельности. Это должно обеспечить доступ пациентов к современным препаратам, содержащим психоактивное вещество каннабиса (ТГК). Она применяется для лечения хронической боли, ПТСР, тревожно-депрессивных расстройств, эпилепсии и т.д.

При расчете квот учтены заявки лицензированных субъектов хозяйствования, их производственные возможности и риски по тетрагидроканнабинолу (ТГК). В Украине зарегистрировано 6 субстанций на основе медицинского каннабиса, еще 18 находятся в процессе регистрации. Прослеживаемость обращения медицинского каннабиса обеспечивается через Единую систему учета, регистрации и контроля, которая отслеживает все этапы - от выращивания и производства до реализации пациентам по медицинским показаниям.

Напомним, спрос на медицинский каннабис в Украине оценивают в 2-6 млн человек. Эксперты ожидают, что первые препараты на основе медицинского каннабиса появятся в украинских аптеках уже в январе-марте 2026 года. Об этом сообщает основательница Ukrainian Cannabis Consulting Group Анна Глущенко. Она отмечает, что инфраструктура для обращения лекарств практически готова, и процесс выхода на рынок находится на завершающей стадии.

В то же время, эксперты отмечают, что полное становление рынка — это многолетний процесс. Нужны не только квоты и законодательство, но и развитие местных производств, сертификация продуктов и формирование инвестиционной привлекательности отрасли.