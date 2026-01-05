Уряд у 2026 році дозволив виробити 493 кг та імпортувати 592 кг ТГК — психоактивної речовини канабісу

Кабінет Міністрів України затвердив обсяги квот на 2026 рік, у межах яких дозволено вирощувати, виготовляти, зберігати та імпортувати наркотичні засоби і психотропні речовини, включно з медичним канабісом. Рішення ухвалене постановою від 29 грудня 2025 року і набуло чинності з 1 січня 2026 року як щорічний механізм державного контролю за легальним обігом підконтрольних речовин.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Кабмін.

Це перше квотування, в якому офіційно визначені обсяги для субстанцій на основі медичного канабісу. За даними МОЗ, вони сформовані з урахуванням медичних, наукових та виробничих потреб, а також ризиків, пов’язаних із обігом наркотичних речовин.

За даними уряду, на 2026 рік дозволено виробити 493 кг медичного канабісу та імпортувати 592 кг відповідних субстанцій і готових лікарських препаратів.

Квоти включають як вирощування рослин, так і ввезення субстанцій для наукової, медичної та фармацевтичної діяльності. Це має забезпечити доступ пацієнтів до сучасних препаратів, що містять психоактивну речовину канабісу (ТГК). Вона застосовується для лікування хронічного болю, ПТСР, тривожно-депресивних розладів, епілепсії тощо.

Під час розрахунку квот враховано заявки ліцензованих суб’єктів господарювання, їхні виробничі можливості та ризики щодо тетрагідроканнабінолу (ТГК). В Україні наразі зареєстровано 6 субстанцій на основі медичного канабісу, ще 18 перебувають у процесі реєстрації. Простежуваність обігу медичного канабісу забезпечується через Єдину систему обліку, реєстрації та контролю, яка відстежує всі етапи — від вирощування і виробництва до реалізації пацієнтам за медичними показаннями.

Нагадаємо, попит на медичний канабіс в Україні оцінюють у 2-6 млн людей. Експерти очікують, що перші препарати на основі медичного канабісу з’являться в українських аптеках у вже в січні–березні 2026 року. Про це повідомляє засновниця Ukrainian Cannabis Consulting Group Анна Глущенко. Вона наголошує, що інфраструктура для обігу ліків практично готова, і процес виходу на ринок перебуває на завершальній стадії.

Водночас експерти зауважують, що повне становлення ринку — це багаторічний процес. Потрібні не лише квоти й законодавства, а й розвиток місцевих виробництв, сертифікація продуктів та формування інвестиційної привабливості галузі.