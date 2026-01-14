2026 рік може стати переломним для ринку медичного канабісу в Україні — експерт

Український ринок медичного канабісу має потенціал для переходу від формальної легалізації до реального функціонування вже у 2026 році. Важливими чинниками є потенціал внутрішнього виробництва та інтерес іноземних інвесторів.

Про це у коментарі Delo.ua заявив Геннадій Шабас, керівник Української асоціації медичного канабісу.

За його словами, першим ключовим трендом є зміна якості самого ринку.

“2026 рік може стати роком переходу від “символічної легалізації” до реального функціонування ринку. За умови ухвалення клінічних протоколів, розширення переліку показань і спрощення доступу для лікарів та аптек, ринок почне зростати не лише в обсягах, а й у довірі з боку медичної спільноти”, — наголосив Геннадій Шабас.

Другим важливим напрямом він називає розвиток внутрішнього виробництва медичного канабісу, оскільки Україна має значний потенціал у внутрішньому виробництві.

“Вітчизняне вирощування та переробка медичного канабісу — це не лише про лікування, а й про нову галузь фармацевтичної та аграрної економіки: робочі місця, податки, експорт у перспективі 3–5 років”, — зазначив керівник асоціації.

Окремо експерт звертає увагу на інвестиційні перспективи та інтерес іноземного бізнесу до цього сегменту в Україні.

“2026 рік може стати переломним з точки зору інвестицій. Уже сьогодні ми бачимо інтерес з боку європейських компаній, які розглядають Україну як майбутній виробничий хаб у Східній Європі — за умови зрозумілих правил гри та прогнозованої державної політики”, — підкреслив він.

Нагадаємо, Кабмін затвердив квоти на медичний канабіс — у 2026 році дозволив виробити 493 кг та імпортувати 592 кг ТГК (психоактивної речовини канабісу).

Водночас керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас заявив, що заявлені Кабміном квоти не зможуть охопити 6 мільйонів хворих, які, за попередньою оцінкою МОЗ, можуть потребувати ліків на основі тетрогідроканабіноу (ТГК — активної речовини канабісу).