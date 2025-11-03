4 ноября в отдельных регионах будут действовать графики отключений электроэнергии

Во вторник, 4 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Согласно сообщению, графики почасовых отключений будут действовать:

с 08:00 до 11:00;

с 15:00 до 22:00, с нагрузкой от 0,5 до 1,5 очереди.

Также в эти же периоды будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Энергетики отмечают, что время и объем ограничений могут изменяться, поэтому граждан просят следить за обновлением на официальных страницах своих облэнерго.

Добавим, 3 ноября в отдельных регионах Украины ввели ограничение потребления электроэнергии для населения и промышленности. Однако впоследствии они были упразднены.