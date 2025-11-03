- Категорія
4 листопада в окремих регіонах діятимуть графіки відключень електроенергії
У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Згідно з повідомленням, графіки погодинних відключень діятимуть:
- з 08:00 до 11:00;
- з 15:00 до 22:00, із навантаженням від 0,5 до 1,5 черги.
Також у ці ж періоди буде застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетики наголошують, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому громадян просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Додамо, 3 листопада в окремих регіонах України також запровадили обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості. Проте згодом вони були скасовані.