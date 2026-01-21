40 ветеранов получили работу после обучения по противоминной деятельности

В Украине подготовили 40 новых специалистов по противоминной деятельности среди ветеранов и членов их семей. Выпускники программы уже сформировали команды и будут работать в общинах Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба.

Ветераны прошли курс по разминированию

В Харьковской области 40 ветеранов и женщин из семей участников боевых действий завершили трехнедельный учебный курс по нетехническому обследованию (НТО) и информирование населения о рисках взрывоопасных предметов. Программа совмещала теоретическую подготовку, практические полевые занятия, тренинги по процедурам безопасности и работу с цифровыми инструментами.

После завершения курса все участники получили официальное трудоустройство в государственном предприятии "Укроборонсервис" сроком 12 месяцев. Выпускники сформировали 10 команд, которые будут в течение года работать в общинах Харьковской области, помогая снижать риски для гражданского населения.

Учебная программа реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке правительств Нидерландов и Люксембурга в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и Центром координации противоминной деятельности. Операционную реализацию обеспечивает государственное предприятие "Укроборонсервис".

"Ветеранская община является мощным усилением направления противоминной деятельности. Это важная работа, которая позволяет делать общины безопасными и возвращать землю к продуктивному использованию", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Замминистра по делам ветеранов Юлия Кирилова подчеркнула, что трудоустройство является ключевым элементом возвращения ветеранов к активной гражданской жизни и создает понятную перспективу для участников программы. Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма добавил, что инициатива объединяет реальную поддержку ветеранов с работой, критически важной для безопасности общин.

Харьковщина выбрана пилотным регионом из-за высокого уровня загрязнения взрывоопасными предметами. С начала полномасштабного вторжения в области пострадали более 430 человек – более 30% от общего количества по всей Украине.

"Для Харьковщины работа по гуманитарному разминированию оказывает непосредственное влияние на повседневную жизнь общин. Ветераны получают возможность не только новую профессию, но и возвращаются к активной гражданской жизни", - отметил заместитель начальника Харьковской ОВ Евгений Иванов.

Напомним, центр гуманитарного разминирования успешно завершил торги по очистке трех объектов, которые будут финансироваться за счет сбора “Шаг за шагом” на платформе UNITED24. По результатам аукционов стоимость работ снизилась с 61,4 млн. до 53,3 млн. грн., что позволило сэкономить более 8 млн. грн.