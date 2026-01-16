Ведущие производители машин разминирования расширяют обслуживание и локализацию в Украине

Ведущие компании-производители машин разминирования DOK-ING и GCS нарастили наличие своей техники на украинских полях и расширили возможности по обслуживанию и ремонту. Их машины используют специалисты ГСЧС, ГОСТ, Нацполиции, Вооруженных сил Украины, а также международные неправительственные организации FSD и NPA.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

К концу 2025 года количество дистанционно управляемых машин этих двух компаний достигло 135 единиц, что составляет 45% от всего парка подобной специализированной техники в Украине. В частности, это 76 машин GCS-200 и GCS-100 и 69 машин DOK-ING MV-10 и DOK-ING MV-4.

Обе компании активно развивают сервисные возможности. GCS открыла в 2025 году сервисный центр в Киеве, что ускорило ремонт и восстановление машин, а также провело более 100 выездов непосредственно в поля.

Компания DOK-ING вместе с украинским партнером A3-Tech достигла 30% локализации производства, расширив местное производство запчастей, ремонт и сборку машин. Украинские и хорватские специалисты компании осенью успешно восстановили машину DOK-ING MV-10, поврежденную российским боеприпасом "Ланцет".

В 2026 году обе компании планируют повысить уровень локализации: DOK-ING – с 30% до 50%, а GCS – развивать партнерства с украинскими производителями. По словам компаний, развитие культуры производства высокотехнологичной техники имеет для Украины стратегическое значение.

За год работы в Украине компания DOK-ING достигла 30% локализации производства. До конца 2026 г. планируется увеличить ее до 50%.