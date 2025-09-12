Хорватский производитель разминовочных машин DOK-ING за год достиг 30% локализации в Украине.

За год работы в Украине хорватская компания DOK-ING, мировой лидер по производству роботизированных систем для разминирования, достигла 30% локализации производства. До конца 2026 г. планируется увеличить ее до 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Локализация роботизированных машин DOK-ING

Благодаря локализации техники DOK-ING в партнерстве с украинской компанией A3Tech, с 2024 года национальные операторы ГСЧС и ДССТ сэкономили более 7,2 млн грн., или 33,5% бюджетных средств.

В течение года инвестиции в украинский офис были направлены на создание 72 рабочих мест, отладку линий сбора и сервисного обслуживания, а также подготовку более 300 операторов машин DOK-ING. Вместе с A3Tech было организовано производство запчастей, ремонт и сборку техники, обеспечив полный цикл обслуживания и поддержки машин.

Компания DOK-ING поставляет в Украину роботизированные системы MV-4 и MV-10 с 2022 года. Осенью 2024 открыт офис в Киеве, начато сотрудничество с украинскими операторами и государственными структурами. В 2024 году в Украине собрано восемь машин и обеспечено 3 630 запасных частей.

В настоящее время в 10 областях Украины работает 69 машин DOK-ING, которые очистили более 25 млн м² территорий и обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных предметов, в частности, в Донецкой, Черниговской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Техника способствует реализации государственной стратегии возврата 80% заминированных земель для продуктивного использования в течение 10 лет.

"Для Украины разминирование – это закладка фундамента будущего: восстановление фермерских хозяйств, возвращение людей домой, возрождение экономики. Мы стремимся быть долгосрочным партнером государства в этом процессе и постоянно совершенствуем свои технологии под украинские реалии", – заявил Северин Лубкивский, директор по развитию бизнеса DOK-ING.

О компании

DOK‑ING — хорватская компания, основанная в 1991 году, специализирующаяся на производстве роботизированных систем для гуманитарного разминирования, пожаротушения и реагирования на CBRN-угрозы. Компания обеспечивает более 80% мирового парка роботизированных систем для разминирования и более 500 машин в более чем 40 странах, в частности в Украине, Ираке, Афганистане и Азербайджане. Крупнейшим пользователем техники DOK‑ING являются вооруженные силы США.

С 2022 года компания поставляет технику в Украину для использования ГСЧС, ДССТ, ВСУ и международными партнерами – Fondation Suisse de Déminage (FSD) и Norwegian People's Aid (NPA). В Киеве работает официальное представительство, где создано 72 рабочих места и подготовлено более 300 специалистов. DOK‑ING обеспечивает локальное производство, полную сборку, обучение, сервис и ремонт техники, сертифицированные и адаптированные к потребностям украинских операторов.