Хорватський виробник розмінувальних машин DOK-ING за рік досяг 30% локалізації в Україні

За рік роботи в Україні хорватська компанія DOK-ING, світовий лідер у виробництві роботизованих систем для розмінування, досягла 30% локалізації виробництва. До кінця 2026 року планується збільшити її до 50%.

Локалізація роботизованих машин DOK-ING

Завдяки локалізації техніки DOK-ING у партнерстві з українською компанією A3Tech, з 2024 року національні оператори ДСНС та ДССТ заощадили понад 7,2 млн грн, або 33,5% бюджетних коштів.

Протягом року інвестиції в український офіс були спрямовані на створення 72 робочих місць, налагодження ліній збирання та сервісного обслуговування, а також підготовку понад 300 операторів машин DOK-ING. Разом із A3Tech було організовано виробництво запчастин, ремонт і збірку техніки, забезпечивши повний цикл обслуговування та підтримки машин.

Компанія DOK‑ING постачає в Україну роботизовані системи MV‑4 та MV‑10 з 2022 року. Восени 2024 року відкрито офіс у Києві, розпочато співпрацю з українськими операторами та державними структурами. Протягом 2024 року в Україні зібрано вісім машин і забезпечено 3 630 запасних частин.

Наразі в 10 областях України працює 69 машин DOK‑ING, які очистили понад 25 млн м² територій та знешкодили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях. Техніка сприяє реалізації державної стратегії повернення 80% замінованих земель до продуктивного використання протягом 10 років.

"Для України розмінування – це закладання фундаменту майбутнього: відновлення фермерських господарств, повернення людей додому, відродження економіки. Ми прагнемо бути довгостроковим партнером держави у цьому процесі й постійно вдосконалюємо свої технології під українські реалії", – заявив Северин Лубківський, директор з розвитку бізнесу DOK-ING.

DOK‑ING — хорватська компанія, заснована у 1991 році, що спеціалізується на виробництві роботизованих систем для гуманітарного розмінування, пожежогасіння та реагування на CBRN-загрози. Компанія забезпечує понад 80% світового парку роботизованих систем для розмінування та має понад 500 машин у більш ніж 40 країнах, зокрема в Україні, Іраку, Афганістані та Азербайджані. Найбільшим користувачем техніки DOK‑ING є Збройні сили США.

З 2022 року компанія постачає техніку в Україну для використання ДСНС, ДССТ, ЗСУ та міжнародними партнерами — Fondation Suisse de Déminage (FSD) і Norwegian People’s Aid (NPA). В Києві працює офіційне представництво, де створено 72 робочі місця та підготовлено понад 300 фахівців. DOK‑ING забезпечує локальне виробництво, повну збірку, навчання, сервіс та ремонт техніки, сертифіковані та адаптовані до потреб українських операторів.