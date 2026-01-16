Провідні виробники машин розмінування розширюють обслуговування та локалізацію в Україні

Провідні компанії-виробники машин розмінування DOK-ING та GCS наростили присутність своєї техніки на українських полях та розширили спроможності з обслуговування і ремонту. Їхні машини використовують фахівці ДСНС, ДССТ, Нацполіції, Збройних сил України, а також міжнародні неурядові організації FSD і NPA.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

На кінець 2025 року кількість дистанційно керованих машин цих двох компаній досягла 135 одиниць, що становить 45% від усього парку подібної спеціалізованої техніки в Україні. Зокрема, це 76 машин GCS-200 та GCS-100 та 69 машин DOK-ING MV-10 і DOK-ING MV-4.

Обидві компанії активно розвивають сервісні спроможності. GCS відкрила у 2025 році сервісний центр у Києві, що прискорило ремонт і відновлення машин, а також провела понад 100 виїздів безпосередньо в поля.

Компанія DOK-ING разом із українським партнером A3-Tech досягла 30% локалізації виробництва, розширивши місцеве виробництво запчастин, ремонт і збірку машин. Українські та хорватські фахівці компанії восени успішно відновили машину DOK-ING MV-10, пошкоджену російським боєприпасом "Ланцет".

У 2026 році обидві компанії планують підвищити рівень локалізації: DOK-ING — з 30% до 50%, а GCS — розвивати партнерства з українськими виробниками. За словами компаній, розвиток культури виробництва високотехнологічної техніки має для України стратегічне значення.

Зауважимо, що за рік роботи в Україні компанія DOK-ING досягла 30% локалізації виробництва. До кінця 2026 року планується збільшити її до 50%.