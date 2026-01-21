40 ветеранів отримали роботу після навчання з протимінної діяльності

В Україні підготували 40 нових фахівців з протимінної діяльності серед ветеранів та членів їхніх родин. Випускники програми вже сформували команди та працюватимуть у громадах Харківської області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба.

Ветерани пройшли курс з розмінування

У Харківській області 40 ветеранів та жінок із родин учасників бойових дій завершили тритижневий навчальний курс з нетехнічного обстеження (НТО) та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів. Програма поєднувала теоретичну підготовку, практичні польові заняття, тренінги з процедур безпеки та роботу з цифровими інструментами.

Після завершення курсу всі учасники отримали офіційне працевлаштування у державному підприємстві «Укроборонсервіс» строком на 12 місяців. Випускники сформували 10 команд, які протягом року працюватимуть у громадах Харківської області, допомагаючи знижувати ризики для цивільного населення.

Навчальну програму реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки урядів Нідерландів та Люксембургу у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерством у справах ветеранів України та Центром координації протимінної діяльності. Операційну реалізацію забезпечує державне підприємство "Укроборонсервіс".

"Ветеранська спільнота є потужним підсиленням напрямку протимінної діяльності. Це важлива робота, яка дозволяє робити громади безпечними та повертати землю до продуктивного використання", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова підкреслила, що працевлаштування є ключовим елементом повернення ветеранів до активного цивільного життя та створює зрозумілу перспективу для учасників програми. Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма додав, що ініціатива поєднує реальну підтримку ветеранів із роботою, критично важливою для безпеки громад.

Харківщина обрана пілотним регіоном через високий рівень забруднення вибухонебезпечними предметами. Від початку повномасштабного вторгнення у області постраждали понад 430 осіб - понад 30% від загальної кількості по всій Україні.

"Для Харківщини робота з гуманітарного розмінування має безпосередній вплив на повсякденне життя громад. Ветерани отримують можливість не лише нову професію, а й повертаються до активного цивільного життя", — зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Нагадаємо, центр гуманітарного розмінування успішно завершив торги з очищення трьох об’єктів, які фінансуватимуться за кошти збору “Крок за кроком” на платформі UNITED24. За результатами аукціонів вартість робіт знизилася з 61,4 млн до 53,3 млн грн, що дозволило зекономити понад 8 млн грн.