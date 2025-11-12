Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

5 лет за решеткой: Верховный суд окончательно усилил приговор эксгендиректору "Радон" за взятку

суд
Верховный суд наказал эксдиректора "Радон" / Depositphotos

Бывший генеральный директор государственного специализированного предприятия Объединение Радон Игорь Буксанчук получил окончательный приговор в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда постановил оставить по-прежнему решение предыдущих инстанций по делу о предоставлении неправомерной выгоды.

Детали дела

Бывший гендиректор "Объединение "Радон" был признан виновным в попытке подкупа временно исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУВ). Буксанчук пытался предоставить должностному лицу 210 тысяч гривен взятки.

Деньги предлагались при согласовании назначения Буксанчуку ежеквартальной и годовой премий в общей сумме более 430 тысяч гривен.

Верховный суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, Буксанчук признан виновным по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб