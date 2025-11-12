5 лет за решеткой: Верховный суд окончательно усилил приговор эксгендиректору "Радон" за взятку

Бывший генеральный директор государственного специализированного предприятия Объединение Радон Игорь Буксанчук получил окончательный приговор в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда постановил оставить по-прежнему решение предыдущих инстанций по делу о предоставлении неправомерной выгоды.

Детали дела

Бывший гендиректор "Объединение "Радон" был признан виновным в попытке подкупа временно исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУВ). Буксанчук пытался предоставить должностному лицу 210 тысяч гривен взятки.

Деньги предлагались при согласовании назначения Буксанчуку ежеквартальной и годовой премий в общей сумме более 430 тысяч гривен.

Верховный суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, Буксанчук признан виновным по ч. 4 ст. 369 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества.

