5 років за ґратами: Верховний суд остаточно засилив вирок ексгендиректору "Радон" за хабар

Колишній генеральний директор державного спеціалізованого підприємства “Об'єднання ”Радон" Ігор Буксанчук отримав остаточний вирок у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду постановив залишити без змін рішення попередніх інстанцій у справі про надання неправомірної вигоди.

Деталі справи

Колишній гендиректор "Об'єднання "Радон" був визнаний винним у спробі підкупу тимчасово виконувача обов’язків Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Буксанчук намагався надати посадовцю 210 тисяч гривень хабара.

Гроші пропонувалися за погодження призначення Буксанчуку щоквартальної та річної премій у загальній сумі понад 430 тисяч гривень.

Верховний суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційні скарги сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, Буксанчука визнано винуватим за ч. 4 ст. 369 КК України, йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.